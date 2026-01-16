Ученые назвали 3 главные черты собак-гениев
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Ученые назвали 3 главные черты собак-гениев

Гениальные собаки существуют – как их распознать
Читати українською
Источник:  online.ua

Мы привыкли считать, что действительно гениальными могут быть только люди. Однако на самом деле такая характеристика часто используется для описания животных. Более того, ученые определили 3 конкретных черты, которые помогут понять, можно ли считать вашу собаку гением.

Главные тезисы

  • Собаки-гении являются очень редкими представителями своего вида.
  • Ученые задумываются о создании своеобразного "теста на IQ щенков".

Гениальные собаки существуют — как их распознать

Как отмечает издание Country living, именно собаки, которые могут запоминать названия сотен предметов, уже претендуют на то, чтобы их считали гениями.

Ученые обращают внимание на то, что это чрезвычайно редкий и действительно феноменальный навык.

Объясняется, что такие собаки могут идентифицировать предметы, например, разные виды игрушек, лишь услышав их название или метку без каких-либо дополнительных подсказок. Есть предположение, что это врожденная способность, которая раньше не была зафиксирована ни у одного другого животного.

Об этом стало известно в рамках масштабного совместного исследования Центра когнитивных исследований собак Университета Портсмута в Англии и Отдела исследований собак Университета Фридриха Шиллера в Йене, Германия.

Именно благодаря нему стало понятно, что эта редкая обучаемая способность связана с тремя конкретными когнитивными характеристиками:

  • любопытством,

  • сосредоточенностью,

  • самоконтролем.

Если вы замечаете такие черты у собственной собаки, существует высокая вероятность того, что она является настоящим гением в пределах своего вида.

Больше по теме

Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Какие животные способны пережить человечество ― ответ биологов
Акула
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Пьют ли животные в дикой природе ― ученые дали неожиданный ответ
Шимпанзе
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Считались вымершими. Какие редкие животные до сих пор живут рядом с нами
Длинноклювая ехидна Аттенборо

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?