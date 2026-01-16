Ученые назвали 3 главные черты собак-гениев

Мы привыкли считать, что действительно гениальными могут быть только люди. Однако на самом деле такая характеристика часто используется для описания животных. Более того, ученые определили 3 конкретных черты, которые помогут понять, можно ли считать вашу собаку гением.

Гениальные собаки существуют — как их распознать

Как отмечает издание Country living, именно собаки, которые могут запоминать названия сотен предметов, уже претендуют на то, чтобы их считали гениями.

Ученые обращают внимание на то, что это чрезвычайно редкий и действительно феноменальный навык.

Объясняется, что такие собаки могут идентифицировать предметы, например, разные виды игрушек, лишь услышав их название или метку без каких-либо дополнительных подсказок. Есть предположение, что это врожденная способность, которая раньше не была зафиксирована ни у одного другого животного.

Об этом стало известно в рамках масштабного совместного исследования Центра когнитивных исследований собак Университета Портсмута в Англии и Отдела исследований собак Университета Фридриха Шиллера в Йене, Германия.

Именно благодаря нему стало понятно, что эта редкая обучаемая способность связана с тремя конкретными когнитивными характеристиками:

любопытством,

сосредоточенностью,

самоконтролем.