Ученые назвали 3 главные черты собак-гениев

Мы привыкли считать, что действительно гениальными могут быть только люди. Однако на самом деле такая характеристика часто используется для описания животных. Более того, ученые определили 3 конкретных черты, которые помогут понять, можно ли считать вашу собаку гением.
Главные тезисы
- Собаки-гении являются очень редкими представителями своего вида.
- Ученые задумываются о создании своеобразного "теста на IQ щенков".
Гениальные собаки существуют — как их распознать
Как отмечает издание Country living, именно собаки, которые могут запоминать названия сотен предметов, уже претендуют на то, чтобы их считали гениями.
Ученые обращают внимание на то, что это чрезвычайно редкий и действительно феноменальный навык.
Об этом стало известно в рамках масштабного совместного исследования Центра когнитивных исследований собак Университета Портсмута в Англии и Отдела исследований собак Университета Фридриха Шиллера в Йене, Германия.
Именно благодаря нему стало понятно, что эта редкая обучаемая способность связана с тремя конкретными когнитивными характеристиками:
любопытством,
сосредоточенностью,
самоконтролем.
Если вы замечаете такие черты у собственной собаки, существует высокая вероятность того, что она является настоящим гением в пределах своего вида.
