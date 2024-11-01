Ученые назвали по крайней мере 7 видов животных, которые считались вымершими, однако выяснилось, что они продолжают успешно существовать и размножаться.
Главные тезисы
- Несмотря на предполагаемое вымирание, некоторые редкие виды животных, такие как Галапагосская черепаха и вьетнамский мышевидный олень, были обнаружены снова и нуждаются в специальной защите.
- Длинноклювая ехидна Аттенборо и гигантская пчела Уоллеса - еще два примера животных, ошибочно считавшихся вымершими, но вновь обнаруженных благодаря находкам ученых и экспедиций.
- История древесного таракана Лорд-Хау показывает, что некоторые животные могут выжить десятилетия и вновь появиться, независимо от ошибочных представлений о их исчезновении.
- Важность охраны и защиты редких видов животных подчеркивается повторными открытиями таких существ, как кенгуровые крысы Сан-Квинтин и хамелеон Вельцкова после долгих периодов, когда их считали вымершими.
- Познакомьтесь с историями о восстановлении баланса в природе с участием животных, которые продолжают жить рядом с нами, напоминая об уникальности и хрупкости биоразнообразия нашей планеты.
Что известно об ошибочно объявленных вымершими редких животных
По результатам научных исследований, вымерло около 99% всех видов животных и растений, когда-то обитавших на планете. Впоследствии количество вымерших видов может достигнуть 5 млрд.
Однако некоторые существа, считавшиеся вымершими, продолжают существовать, например:
Галапагосская черепаха с острова Фернандина.
Эту гигантскую черепаху долгое время считали вымершей, пока международная исследовательская группа не провела секвенирование генома единственного известного ее экземпляра, обнаруженного еще в 1906 году, и не сравнила с геномом самки черепахи, найденной на острове Фернандина на Галапагосских островах.
По результатам анализа оказалось, это еще один и тот же вид.
Самку черепахи назвали Фернандой в честь ее родины и сейчас она живет в Центре разведения гигантских черепах Национального парка Галапагосских островов на острове Санта-Крус, штат Калифорния, США.
По оценкам ученых, на этой черепахе уже более 50 лет. Это единственный известный представитель ее вида, поэтому Фернанда занесена в Красный список МСОП как находящаяся под угрозой исчезновения.
Неизвестно, существуют ли другие галапагосские черепахи Фернандина, но недавние экспедиции нашли на острове признаки существования по меньшей мере трех.
Вьетнамский мышевидный олень – это существо, которое по размерам напоминает небольшого кролика. Этот вид считался вымершим в течение 28 лет, пока мышевидных оленей снова не заметили в 2019 году.
Это животное проживает на территории Вьетнама и считалось вымершим после того, как его последний раз заметили вблизи Дак Ронг и Буон Луой в провинции Джалай в 1990 году.
Однако в 2019 году ученые совершили удивительное открытие, когда увидели на записях камер наблюдения за дикой природой, как представитель этого вида движется в Аннамских горах, разделяющих Лаос, Вьетнам и Камбоджу.
Длинноклювая ехидна Аттенборо - эта ехидна, также известная как Паянгко, в последний раз была замечена в 1961 году.
Ее считали вымершей, пока не заметили снова в тропическом лесу.
В поисках представителей этого вида международная команда исследователей и местных жителей установила более 80 фотоловушек в горах Циклоп в Папуа, Индонезия, в 2023 году.
По результатам наблюдений в течение четырех недель ученые уже готовы были подтвердить, что эта ехидна действительно вымерла, однако в последний день они совершили увлекательную находку, зафиксировав одну особь на финальных снимках на последней карте памяти.
Гигантская пчела Уоллеса - эта пчела имеет размах крыльев свыше шести сантиметров и считается самой большой среди всех пчел на планете.
Ее впервые увидел в 1858 году на молуккском острове Бакан британский естествоиспытатель Альфред Рассел Уоллес.
Однако ее считали вымершей с 1981 года, пока в 2019 году американские и австралийские природоохранники впервые за последние 40 лет не увидели ее на архипелаге Северные Молуккские острова на северо-востоке Индонезии.
Эта пчела обустраивает гнезда в активных древесных термитниках, используя свои большие мандыбулы для сбора липкой древесной смолы, чтобы выстелить гнездо и оградить его от вторжения термитов.
Древесный таракан Лорд-Хау -это уникальный большой бескрылый таракан, обитающий на австралийском острове Лорд-Хау и считавшийся вымершим с 1930-х годов. Это произошло после того, как на остров в 1918 году завезли крыс.
Этих тараканов считали вымершими на протяжении более 80 лет, пока студент биологии Сиднейского университета не нашел этого таракана под скалой в 2022 году.
Насекомое, известное как Panesthia lata, имеет длину от 22 до 40 миллиметров и металлический цвет тела, варьирующийся от красного до черного. Однако новооткрытая особь несколько генетически отличается от найденных ранее.
Кенгуровые крысы Сан-Квинтин - эти существа обитают в засушливых низменностях с жидкой растительностью на западе Нижней Калифорнии.
Их впервые описал американский зоолог Лоренс Маркхэм Гьюи в 1925 году. Он сообщил о существовании двух последних колоний этих животных.
В последний раз этот вид видели в 1986 году, и он стал современным примером вымирания, поскольку территория, которую он занимал, была превращена в сельскохозяйственные угодья.
Но исследователи снова зафиксировали пятидюймового грызуна во время рутинного мониторинга сообществ мелких млекопитающих в 2018 году.
Хамелеон Вельцкова - этот хамелеон проживает на территории Мадагаскара и считался вымершим с 1893 до повторного обнаружения в 2018 году.
Во время двухнедельной экспедиции в северо-западную часть острова международная команда нашла трех самцов и 15 самок с особенно впечатляющими узорами фиолетового, оранжевого, красного, зеленого, черного и белого цветов.
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