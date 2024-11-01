Ученые назвали по крайней мере 7 видов животных, которые считались вымершими, однако выяснилось, что они продолжают успешно существовать и размножаться.

Что известно об ошибочно объявленных вымершими редких животных

По результатам научных исследований, вымерло около 99% всех видов животных и растений, когда-то обитавших на планете. Впоследствии количество вымерших видов может достигнуть 5 млрд.

Однако некоторые существа, считавшиеся вымершими, продолжают существовать, например:

Галапагосская черепаха с острова Фернандина.

Эту гигантскую черепаху долгое время считали вымершей, пока международная исследовательская группа не провела секвенирование генома единственного известного ее экземпляра, обнаруженного еще в 1906 году, и не сравнила с геномом самки черепахи, найденной на острове Фернандина на Галапагосских островах.

Галапагосская черепаха

По результатам анализа оказалось, это еще один и тот же вид.

Самку черепахи назвали Фернандой в честь ее родины и сейчас она живет в Центре разведения гигантских черепах Национального парка Галапагосских островов на острове Санта-Крус, штат Калифорния, США.

По оценкам ученых, на этой черепахе уже более 50 лет. Это единственный известный представитель ее вида, поэтому Фернанда занесена в Красный список МСОП как находящаяся под угрозой исчезновения.

Неизвестно, существуют ли другие галапагосские черепахи Фернандина, но недавние экспедиции нашли на острове признаки существования по меньшей мере трех.

Вьетнамский мышевидный олень – это существо, которое по размерам напоминает небольшого кролика. Этот вид считался вымершим в течение 28 лет, пока мышевидных оленей снова не заметили в 2019 году.

Вьетнамский мышевидный олень

Это животное проживает на территории Вьетнама и считалось вымершим после того, как его последний раз заметили вблизи Дак Ронг и Буон Луой в провинции Джалай в 1990 году.

Однако в 2019 году ученые совершили удивительное открытие, когда увидели на записях камер наблюдения за дикой природой, как представитель этого вида движется в Аннамских горах, разделяющих Лаос, Вьетнам и Камбоджу.

Мы не знали, чего ожидать, поэтому я был удивлен и очень обрадовался, когда мы проверили фотоловушки и увидели фотографии мышиного оленя с серебристыми боками, отметил аспирант Института исследований зоопарков и дикой природы им. Лейбница и ассоциированный ученый по охране природы GWC Ан Нгуен. Поделиться

Длинноклювая ехидна Аттенборо - эта ехидна, также известная как Паянгко, в последний раз была замечена в 1961 году.

Длинноклювая ехидна Аттенборо

Ее считали вымершей, пока не заметили снова в тропическом лесу.

В поисках представителей этого вида международная команда исследователей и местных жителей установила более 80 фотоловушек в горах Циклоп в Папуа, Индонезия, в 2023 году.

По результатам наблюдений в течение четырех недель ученые уже готовы были подтвердить, что эта ехидна действительно вымерла, однако в последний день они совершили увлекательную находку, зафиксировав одну особь на финальных снимках на последней карте памяти.

Гигантская пчела Уоллеса - эта пчела имеет размах крыльев свыше шести сантиметров и считается самой большой среди всех пчел на планете.

Гигантская пчела Уоллеса

Ее впервые увидел в 1858 году на молуккском острове Бакан британский естествоиспытатель Альфред Рассел Уоллес.

Однако ее считали вымершей с 1981 года, пока в 2019 году американские и австралийские природоохранники впервые за последние 40 лет не увидели ее на архипелаге Северные Молуккские острова на северо-востоке Индонезии.

Эта пчела обустраивает гнезда в активных древесных термитниках, используя свои большие мандыбулы для сбора липкой древесной смолы, чтобы выстелить гнездо и оградить его от вторжения термитов.

Древесный таракан Лорд-Хау -это уникальный большой бескрылый таракан, обитающий на австралийском острове Лорд-Хау и считавшийся вымершим с 1930-х годов. Это произошло после того, как на остров в 1918 году завезли крыс.

Древесный таракан Лорд-Хау

Этих тараканов считали вымершими на протяжении более 80 лет, пока студент биологии Сиднейского университета не нашел этого таракана под скалой в 2022 году.

Насекомое, известное как Panesthia lata, имеет длину от 22 до 40 миллиметров и металлический цвет тела, варьирующийся от красного до черного. Однако новооткрытая особь несколько генетически отличается от найденных ранее.

Кенгуровые крысы Сан-Квинтин - эти существа обитают в засушливых низменностях с жидкой растительностью на западе Нижней Калифорнии.

Их впервые описал американский зоолог Лоренс Маркхэм Гьюи в 1925 году. Он сообщил о существовании двух последних колоний этих животных.

В последний раз этот вид видели в 1986 году, и он стал современным примером вымирания, поскольку территория, которую он занимал, была превращена в сельскохозяйственные угодья.

Но исследователи снова зафиксировали пятидюймового грызуна во время рутинного мониторинга сообществ мелких млекопитающих в 2018 году.

Хамелеон Вельцкова - этот хамелеон проживает на территории Мадагаскара и считался вымершим с 1893 до повторного обнаружения в 2018 году.

Хамелеон Вельцкова

Во время двухнедельной экспедиции в северо-западную часть острова международная команда нашла трех самцов и 15 самок с особенно впечатляющими узорами фиолетового, оранжевого, красного, зеленого, черного и белого цветов.