Науковці назвали принаймні 7 видів тварин, які певний час вважались вимерлими, однак з'ясувалось, що вони продовжують успішно існувати і розмножуватись.

Що відомо про помилково оголошених вимерлими рідкісних тварин

За результатами наукових досліджень, вимерло близько 99% всіх видів тварин і рослин, які колись мешкали на планеті. Згодом кількість вимерлих видів може досягти 5 млрд.

Однак деякі істоти, що вважались вимерлими, продовжують існувати, як наприклад:

Галапагоська черепаха з острова Фернандіна

Цю гігантську черепаху тривалий час вважали вимерлою, аж до поки міжнародна дослідницька група не провела секвенування геному єдиного відомого її екземпляра, виявленого ще у 1906 році, і не порівняла з геномом самки черепахи, знайденої на острові Фернандіна на Галапагоських островах у 2019 році.

Галапагоська черепаха

За результатами аналізу виявилось, ще це один і той самий вид.

Самку черепахи назвали Фернандою на честь її батьківщини, і зараз вона живе в Центрі розведення гігантських черепах Національного парку Галапагоських островів на острові Санта-Крус, штат Каліфорнія, США.

За оцінками вчених, цій черепасі вже більше 50 років. Це єдиний відомий представник її виду, тож Фернанда занесена до Червоного списку МСОП як така, що перебуває під загрозою зникнення.

Невідомо, чи існують інші галапагоські черепахи Фернандіна, але нещодавні експедиції знайшли на острові ознаки існування ще щонайменше трьох.

В'єтнамський мишоподібний олень - це істота, яка за розмірами нагадує невеликого кролика. Цей вид вважався вимерлим на протязі 28 років, поки мишоподібних оленів знову не помітили у 2019 році.

В'єтнамський мишоподібний олень

Ця тварина мешкає на території В’єтнаму і вважалась вимерлою після того, як її востаннє помітили поблизу Дак Ронг і Буон Луой у провінції Джалай у 1990 році.

Однак у 2019 році науковці здійснили дивовижне відкриття, коли побачили на записах камер спостереження за дикою природою, як представник цього виду рухається в Аннамських горах, що розділяють Лаос, В'єтнам і Камбоджу.

Ми не знали, чого очікувати, тому я був здивований і дуже зрадів, коли ми перевірили фотопастки і побачили фотографії мишачого оленя зі сріблястими боками, — зазначив аспірант Інституту досліджень зоопарків і дикої природи ім. Лейбніца та асоційований науковець з охорони природи GWC Ан Нгуєн. Поширити

Довгодзьоба єхидна Аттенборо - ця єхидна, також відома як Паянгко, в останнє була бачена в 1961 році.

Довгодзьоба єхидна Аттенборо

Її вважали вимерлою, аж до поки не помітили знову в тропічному лісі.

У пошуках представників цього виду міжнародна команда дослідників і місцевих жителів встановила понад 80 фотопасток у горах Циклоп в Папуа, Індонезія, у 2023 році.

За результатами спостережень протягом чотирьох тижнів науковці вже готові були підтвердити, що ця єхидна дійсно вимерла, однак в останній день вони зробили захоплюючу знахідку, зафіксувавши одну особину на фінальних знімках на останній карті пам'яті.

Гігантська бджола Уоллеса - ця бджола має розмах крил понад шість сантиметрів і вважається найбільшою серед усіх бджіл на планеті.

Гігантська бджола Уоллеса

Її вперше побачив в 1858 році на молуккському острові Бакан британський натураліст Альфред Рассел Воллес.

Однак її вважали вимерлою з 1981 року, поки у У 2019 році американські та австралійські природоохоронці вперше за останні 40 років не побачили її на архіпелазі Північні Молуккські острови на північному сході Індонезії.

Ця бджола облаштовує гнізда в активних деревних термітниках, використовуючи свої великі мандибули для збору липкої деревної смоли, щоб вистелити гніздо і захистити його від вторгнення термітів.

Деревний тарган Лорд-Хау -це унікальний великий безкрилий тарган, що мешкає на австралійському острові Лорд-Хау і вважався вимерлим з 1930-х років. Це сталось після того, як на острів у 1918 році завезли щурів.

Деревний тарган Лорд-Хау

Цих тарганів вважали вимерлими протягом понад 80 років, поки студент біології Сіднейського університету не знайшов цього таргана під скелею у 2022 році.

Комаха, відома як Panesthia lata, має довжину від 22 до 40 міліметрів і металевий колір тіла, що варіюється від червонуватого до чорного. Однак нововідкрита особина дещо генетично відрізняється від тих, що були знайдені раніше.

Кенгурові щури Сан-Квінтін - ці істоти мешкають в посушливих низинах з рідкою рослинністю на заході Нижньої Каліфорнії.

Їх вперше описав американський зоолог Лоренс Маркхем Г'юї в 1925 році. Він повідомив про існування двох останніх колоній цих тварин.

Востаннє цей вид бачили в 1986 році, і він став сучасним прикладом вимирання, оскільки територія, яку він займав, була перетворена на сільськогосподарські угіддя.

Але дослідники знову зафіксували п'ятидюймового гризуна під час рутинного моніторингу спільнот дрібних ссавців у 2018 році.

Хамелеон Вельцкова - цей хамелеон мешкає на території Мадагаскару і вважався вимерлим з 1893 року до повторного виявлення у 2018 році.

Хамелеон Вельцкова

Під час двотижневої експедиції до північно-західної частини острова міжнародна команда знайшла трьох самців і 15 самок з особливо вражаючими візерунками фіолетового, помаранчевого, червоного, зеленого, чорного і білого кольорів.