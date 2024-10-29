Таких звичних для нас тварин як їжаки, які мешкають у багатьох місцях на Землі, внесли до Червоної книги, оскільки їхній вид опинився під загрозою зникнення.

Що відомо про загрозу зникнення їжаків

Зазначається, що тільки протягом останніх 10 років популяція їжаків на планеті скоротилась на третину.

Пояснюється, що велику кількість їжаків щороку збивають автівки на дорогах, а також небезпека, на яку тварини наражаються, потрапляючи до недоглянутих садів.

Велика кількість тварин цього виду також помирає через вплив використання пестицидів, які у занадто великій кількості використовують аграрії та садівники.

За допомогою цих отруйних речовин знищують комах, якими харчуються їжаки.

За словами представника спілки охорони здоров’я Абі Газзарда, все вказує на тенденцію до скорочення чисельності їжаків.

Їжак

В оцінці Червоної книги також підкреслюється невизначеність даних, наприклад, не повністю відомий ареал цього виду і мало відомостей про популяції. У нас ще є шанс зупинити спад чисельності західноєвропейських їжаків, — наголошує Газзард. Поширити

Представники товариства захисту ссавців закликають піклуватись про їжаків, та створювати сприятливі умови для них у господарських садах.

Зокрема, мова йде про створення невеликих лазівок у парканах для вільного пересування їжачків.

Окрім цього зоозахисники закликають відмовитись від використання пестицидів і створювати свого роду укриття або спеціальні будиночки для їжаків.

Які види інших тварин також опинились під загрозою зникнення

За інформацією видання, на території Великої Британії кожен четвертий вид ссавців перебуває під загрозою зникнення.

За словами екологів, це не стане несподіванкою для більшості людей, які байдужі до вимирання тих чи інших тварин.

Так, коли мова йде про їжаків, багато хто каже, що їх наразі стало набагато складніше побачити.

Крім їжаків, під загрозою опинилися прибережні птахи — у Британії чотири види куликів перекочували в розряд "вищих загроз".

Мова про перелітних птахів, які прибувають у країну взимку з холоднішого клімату, відпочивають і годуються на узбережжі. Серед них — сіра іржанка, чисельність якої в усьому світі з кінця 1990-х років скоротилася більш ніж на 30%. Її статус змінився з "найменшою небезпекою" на "вразливий".

Також чорнозобики тепер у категорії "близькі до загрози", а чисельність перевізників-червонозобиків з кінця 2000-х знизилася більш ніж на 30% — тепер вони вважаються "вразливими". Основні загрози для пернатих включають забруднення, забудову та зміни клімату, що спричиняють підвищення рівня моря, ерозію та ризик повеней.

Крім того, Червона книга вперше оцінювала світові види дерев. Встановлено, що 38% з них перебувають під загрозою зникнення: 16 425 з 47 282 оцінених видів ризикують. Особливо висока загроза на островах через вирубку лісів для будівництва та сільського господарства, а також через інвазії, шкідників та хвороби.