Такие привычные для нас животные, как ежи, обитающие во многих местах на Земле, были внесены в Красную книгу, поскольку их вид оказался под угрозой исчезновения.

Что известно об угрозе исчезновения ежей

Отмечается, что только за последние 10 лет популяция ежей на планете сократилась на треть.

Объясняется, что большое количество ежей ежегодно сбивают автомобили на дорогах, а также опасность, которой животные подвергаются, попадая в неухоженные сады.

Большое количество животных этого вида также умирает из-за влияния использования пестицидов, которые в слишком большом количестве используют аграрии и садоводы.

С помощью этих ядовитых веществ уничтожают насекомых, которыми питаются ежи.

По словам представителя союза здравоохранения Аби Газзарда, все указывает на тенденцию к сокращению численности ежей.

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В оценке Красной книги также подчеркивается неопределенность данных, к примеру, не полностью узнаваемый ареал этого вида и не достаточно сведений о популяции. У нас еще есть шанс остановить спад численности западноевропейских ежей, — отмечает Газзард.

Представители общества защиты млекопитающих призывают заботиться о ежах и создавать благоприятные условия для них в хозяйственных садах.

В частности, речь идет о создании небольших лазейок в заборах для свободного передвижения ежиков.

Кроме того, зоозащитники призывают отказаться от использования пестицидов и создавать своего рода укрытие или специальные домики для ежей.

Какие виды других животных также оказались под угрозой исчезновения

По информации издания, на территории Великобритании каждый четвертый вид млекопитающих находится под угрозой исчезновения.

По словам экологов, это не станет неожиданностью для большинства людей, безразличных к вымиранию тех или иных животных.

Так, когда речь идет о ежах, многие говорят, что их стало гораздо сложнее увидеть.

Кроме ежей, под угрозой оказались прибрежные птицы - в Британии четыре вида куликов перекочевали в разряд "высших угроз".

Речь о перелетных птицах, прибывающих в страну зимой из более холодного климата, отдыхают и кормятся на побережье. Среди них серая ржанка, численность которой во всем мире с конца 1990-х годов сократилась более чем на 30%. Ее статус сменился с "наименьшей опасностью" на "уязвимый".

Также чернобыки теперь в категории "близкие к угрозе", а численность перевозчиков-краснобыков с конца 2000-х снизилась более чем на 30% - теперь они считаются "уязвимыми". Основные угрозы для пернатых включают загрязнение, застройку и изменение климата, что приводит к повышению уровня моря, эрозии и риску наводнений.

Кроме того, Красная книга впервые оценивала мировые виды деревьев. Установлено, что 38% из них находятся под угрозой исчезновения: 16425 из 47282 оцененных видов рискуют. Особенно высока угроза на островах из-за вырубки лесов для строительства и сельского хозяйства, а также из-за инвазий, вредителей и болезней.