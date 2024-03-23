Около 900 тыс. лет назад человечество находилось под угрозой массового вымирания из-за резкого изменения климата, однако нашим древним предкам удалось выжить.
Как людям удалось выжить в условиях резких климатических изменений почти миллион лет назад
В новом исследовании ученых, опубликованном в Proceedings of the National Academy of Sciences, показывается, как последние 1300 предков современного человека пережили глобальную климатическую катастрофу.
Согласно результатам нового геномного исследования, опубликованного в прошлом году, в определенный период времени резкие изменения климата привели к тому, что популяция древних человеческих существ сократилась до 1 тыс 300 человек.
В то же время, началась массовая миграция древних людей с африканского континента.
Исследование подтверждает предварительные выводы о датах, в которые популяция древних людей сократилась почти до критического уровня.
Среднеплейстоценовый переход, во время которого климат Земли испытал период чрезвычайных потрясений, что привело к вымиранию многих биологических видов.
По результатам попыток воспроизвести миграцию древних людей из Африки в Европу и Азию на основе немногочисленных останков и костей и каменных артефактов, ученые пришли к выводу, что было несколько волн миграции.
Два недавних исследования связали миграцию людей с тем же "узким местом" в популяции, когда их численность критически сократилась.
Внимательное изучение генома человека показало, что "узкое место" в популяции привело к потере генетического разнообразия около 900 тыс. лет назад. Второе исследование, опубликованное несколькими неделями позже, изучало ранние археологические находки в Евразии и датировало "узкое место" 1,1 млн лет назад.
Геологи Джованни Муттони из Миланского университета и Деннис Кент из Колумбийского университета предприняли попытку сузить временные рамки "узкого места".
Для этого исследователи провели переоценку записей о местах обитания ранних гоминид по всей Евразии и нашли группу стоянок, надежно датированных 900 тыс. лет назад.
Они сравнили свои выводы с данными о морских отложениях, которые содержат доказательства изменений климата в виде изотопов кислорода. Соотношение кислорода, задержанного в слоях осадочных пород, указывает на то, был ли климат более теплым или холодным в то время, когда откладывались минералы.
Что чуть не привело к полной гибели древних людей
Геномные данные и датирование находок гоминид вместе указывают на то, что "узкое место" и миграция были одновременными.
Во время переходного периода внутри плейстоцена уровень мирового океана упал, и Африка и Азия высохли, образовав большие участки засушливого климата.
Гоминиды, жившие в Африке, оказались в ужасных условиях, лишенных пищи и воды.
К счастью с падением уровня моря открылись сухопутные пути в Евразию, и они смогли перебраться туда. Это и стало их спасением, и нашим, соответственно, тоже.
Скорее всего, "узкое место" в популяции предка современного Homo sapiens и его миграция произошли одновременно в результате климатических потрясений, происходивших около 900 тыс. лет назад.
Быстрая миграция в ответ на строгий климатический триггер и сопутствующие средства для побега — вот что может объяснить миграцию из Африки 0,9 миллиона лет назад и способствовать современным геномным доказательствам в современных африканских популяциях "узкого места".
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