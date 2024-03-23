Как человечеству удалось избежать вымирания почти миллион лет назад — объяснение ученых
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Как человечеству удалось избежать вымирания почти миллион лет назад — объяснение ученых

Людские черепа
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Источник:  online.ua

Около 900 тыс. лет назад человечество находилось под угрозой массового вымирания из-за резкого изменения климата, однако нашим древним предкам удалось выжить.

Как людям удалось выжить в условиях резких климатических изменений почти миллион лет назад

В новом исследовании ученых, опубликованном в Proceedings of the National Academy of Sciences, показывается, как последние 1300 предков современного человека пережили глобальную климатическую катастрофу.

Согласно результатам нового геномного исследования, опубликованного в прошлом году, в определенный период времени резкие изменения климата привели к тому, что популяция древних человеческих существ сократилась до 1 тыс 300 человек.

В то же время, началась массовая миграция древних людей с африканского континента.

Исследование подтверждает предварительные выводы о датах, в которые популяция древних людей сократилась почти до критического уровня.

Среднеплейстоценовый переход, во время которого климат Земли испытал период чрезвычайных потрясений, что привело к вымиранию многих биологических видов.

По результатам попыток воспроизвести миграцию древних людей из Африки в Европу и Азию на основе немногочисленных останков и костей и каменных артефактов, ученые пришли к выводу, что было несколько волн миграции.

Два недавних исследования связали миграцию людей с тем же "узким местом" в популяции, когда их численность критически сократилась.

Внимательное изучение генома человека показало, что "узкое место" в популяции привело к потере генетического разнообразия около 900 тыс. лет назад. Второе исследование, опубликованное несколькими неделями позже, изучало ранние археологические находки в Евразии и датировало "узкое место" 1,1 млн лет назад.

Геологи Джованни Муттони из Миланского университета и Деннис Кент из Колумбийского университета предприняли попытку сузить временные рамки "узкого места".

Для этого исследователи провели переоценку записей о местах обитания ранних гоминид по всей Евразии и нашли группу стоянок, надежно датированных 900 тыс. лет назад.

Они сравнили свои выводы с данными о морских отложениях, которые содержат доказательства изменений климата в виде изотопов кислорода. Соотношение кислорода, задержанного в слоях осадочных пород, указывает на то, был ли климат более теплым или холодным в то время, когда откладывались минералы.

Что чуть не привело к полной гибели древних людей

Геномные данные и датирование находок гоминид вместе указывают на то, что "узкое место" и миграция были одновременными.

Во время переходного периода внутри плейстоцена уровень мирового океана упал, и Африка и Азия высохли, образовав большие участки засушливого климата.

Гоминиды, жившие в Африке, оказались в ужасных условиях, лишенных пищи и воды.

К счастью с падением уровня моря открылись сухопутные пути в Евразию, и они смогли перебраться туда. Это и стало их спасением, и нашим, соответственно, тоже.

Скорее всего, "узкое место" в популяции предка современного Homo sapiens и его миграция произошли одновременно в результате климатических потрясений, происходивших около 900 тыс. лет назад.

Мы предполагаем, что усиление засушливости во время морской изотопной стадии 22, повлекшей распространение саванн и засушливых зон на большей части континентальной Африки, подтолкнуло ранние популяции Homo в Африке к адаптации или миграции во избежание вымирания, — говорится в выводах исследователей.

Быстрая миграция в ответ на строгий климатический триггер и сопутствующие средства для побега — вот что может объяснить миграцию из Африки 0,9 миллиона лет назад и способствовать современным геномным доказательствам в современных африканских популяциях "узкого места".

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