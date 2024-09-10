По информации американского биолога-эволюциониста Скотта Треверса, по крайней мере четыре вида животных в прошлом уже переживали периоды массового вымирания и способны пережить новый коллапс.

Что известно о животных, способных пережить новое массовое вымирание и людей

Так, речь идет, в частности о крабах-мечехвостах , строение тела которых остается неизменным уже на протяжении более 450 млн лет.

Они имеют крепкий экзоскелет, эффективно защищающий их от хищников и влияния внешних негативных факторов.

Краб-мечехвост

Простая и эффективная система анатомического строения позволяет им успешно адаптироваться к различным условиям и изменениям в окружающей среде.

Они способны жить как на мелководье, так и глубоко на океанском дне. Эти крабы могут выдерживать перепады температуры воды в океане, что позволяет им иметь широкий географический ареал для распространения.

Эти существа имеют эффективную систему размножения, проводя нерест в большом количестве и обеспечивая потомству большие шансы на выживание. Они также обладают уникальной и высокоэффективной иммунной системой.

Еще одним видом, способным существовать в экстремальных условиях на фоне климатических изменений, являются моллюски наутилусы , существующие в течение последних 500 млн лет.

Они эффективно адаптировались к существованию на большой глубине, где условия более стабильны, чем в поверхностных водах.

Моллюск наутилус

Их рацион составляет мелкая рыба ракообразная и падаль. В условиях дефицита пищи они также способны питаться мусором.

Целакантовидные рыбы являются частью древнего рода лопастных рыб, который существует уже более 400 млн лет.

Среди этих рыб продолжает существовать только вид латимерия.

Латимерия

Телосложение этих рыб позволяет им успешно адаптироваться к различным экстремальным условиям существования.

Большинство латимерий обитают на глубоководье, что обеспечивает им защиту от меняющихся и неблагоприятных условий на поверхности.

Латимерии обладают хорошо приспособленным плавательным пузырем и развитой системой боковой линии для обнаружения добычи в темных глубинах океана, что позволило им адаптироваться к существованию в местах, где жизнь для других видов рыб оказалась бы слишком сложной.

Новое массовое вымирание и климатические изменения способны пережить некоторые виды акул. Эти морские хищники существуют уже более 400 млн. лет.

Они обладают рядом эволюционных адаптаций, которые уже позволили в прошлом выжить во время массовых вымираний.

Акула

Акулы способны фильтровать планктон и в то же время могут выступать в роли активных хищников.

Эта диетическая гибкость позволила им адаптироваться к изменяющимся источникам пищи и условиям окружающей среды.

Акулы также имеют несколько вариантов размножения, включая откладывание яиц и живорождения.

Их хрящевой скелет более легкий и гибкий, чем костный, что повышает ловкость акул и позволяет экономить энергию.