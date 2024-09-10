По информации американского биолога-эволюциониста Скотта Треверса, по крайней мере четыре вида животных в прошлом уже переживали периоды массового вымирания и способны пережить новый коллапс.
Главные тезисы
- Крабы-мечехвосты, моллюски на утилусы, латимерии и акулы обладают эффективными адаптациями и способны пережить человечество и новое массовое вымирание.
- Указанные виды животных имеют приспособленную систему размножения, широкий географический ареал и высокоэффективную иммунную систему.
- Крабы-мечехвосты обладают крепким экзоскелетом, моллюски наутилусы успешно адаптировались к существованию на большой глубине, латимерии обитают на глубоководье, а акулы имеют хрящевой скелет, повышающий ловкость и экономию энергии.
- Благодаря уникальным адаптациям и механизмам выживания указанные виды животных могут продолжить свое существование в случае нового массового вымирания.
- Изучение животных, способных пережить экстремальные условия и климатические изменения, позволяет понять принципы выживания в природе и значимость сохранения биоразнообразия.
Что известно о животных, способных пережить новое массовое вымирание и людей
Так, речь идет, в частности о крабах-мечехвостах , строение тела которых остается неизменным уже на протяжении более 450 млн лет.
Они имеют крепкий экзоскелет, эффективно защищающий их от хищников и влияния внешних негативных факторов.
Простая и эффективная система анатомического строения позволяет им успешно адаптироваться к различным условиям и изменениям в окружающей среде.
Они способны жить как на мелководье, так и глубоко на океанском дне. Эти крабы могут выдерживать перепады температуры воды в океане, что позволяет им иметь широкий географический ареал для распространения.
Эти существа имеют эффективную систему размножения, проводя нерест в большом количестве и обеспечивая потомству большие шансы на выживание. Они также обладают уникальной и высокоэффективной иммунной системой.
Еще одним видом, способным существовать в экстремальных условиях на фоне климатических изменений, являются моллюски наутилусы , существующие в течение последних 500 млн лет.
Они эффективно адаптировались к существованию на большой глубине, где условия более стабильны, чем в поверхностных водах.
Их рацион составляет мелкая рыба ракообразная и падаль. В условиях дефицита пищи они также способны питаться мусором.
Целакантовидные рыбы являются частью древнего рода лопастных рыб, который существует уже более 400 млн лет.
Среди этих рыб продолжает существовать только вид латимерия.
Телосложение этих рыб позволяет им успешно адаптироваться к различным экстремальным условиям существования.
Большинство латимерий обитают на глубоководье, что обеспечивает им защиту от меняющихся и неблагоприятных условий на поверхности.
Латимерии обладают хорошо приспособленным плавательным пузырем и развитой системой боковой линии для обнаружения добычи в темных глубинах океана, что позволило им адаптироваться к существованию в местах, где жизнь для других видов рыб оказалась бы слишком сложной.
Новое массовое вымирание и климатические изменения способны пережить некоторые виды акул. Эти морские хищники существуют уже более 400 млн. лет.
Они обладают рядом эволюционных адаптаций, которые уже позволили в прошлом выжить во время массовых вымираний.
Акулы способны фильтровать планктон и в то же время могут выступать в роли активных хищников.
Эта диетическая гибкость позволила им адаптироваться к изменяющимся источникам пищи и условиям окружающей среды.
Акулы также имеют несколько вариантов размножения, включая откладывание яиц и живорождения.
Их хрящевой скелет более легкий и гибкий, чем костный, что повышает ловкость акул и позволяет экономить энергию.
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