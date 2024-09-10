За інформацією американського біолога-еволюціоніста Скотта Треверса, принаймні 4 види тварин у минулому вже переживали періоди масового вимирання і здатні пережити новий колапс.

Що відомо про тварин, здатних пережити нове масове вимирання і людей

Так, мова йде, зокрема про крабів-мечехвостів, будова тіла яких залишається незмінною вже на протязі понад 450 млн років.

Вони мають міцний екзоскелет, який ефективно захищає їх від хижаків та впливу зовнішніх негативних факторів.

Краб-мечехвіст

Проста та водночас ефективна система анатомічної будови дозволяє їм успішно адаптуватись до різних умов і змін у навколишньому середовищі.

Вони здатні жити як на мілководді, так і глибоко на океанському дні. Ці краби можуть витримувати перепади температур води в океані, що дозволяє їм мати широкий географічний ареал для розповсюдження.

Ці істоти також мають ефективну систему размноження, проводячи нерест у великій кількості і забезпечуючи потомству великі шанси на виживання. Вони також мають унікальну та високоефективну імунну систему.

Ще одним видом, здатним існувати в екстремальних умовах на тлі кліматичних змін, є молюски наутилуси, які існують протягом останніх 500 млн років.

Вони ефективно адаптувались до існування на великій глибині, де умови більш стабільні, ніж у поверхневих водах.

Молюск наутилус

Їхній раціон складає дрібна риба ракоподібні і падло. В умовах дефіциту їжі вони також здатні харчуватись сміттям.

Целакантоподібні риби є частиною стародавнього роду лопатеперих риб, який існує вже більше 400 млн років.

Серед цих риб наразі продовжує існувати лише вид латимерія.

Латимерія

Будова тіла цих риб дозволяє їм успішно адаптуватись до різних екстремальних умов існування.

Більшість латимерій мешкають на глибоководді, що забезпечує їм захист від мінливих і несприятливих умов на поверхні.

Латимерії мають добре пристосований плавальний міхур і розвинену систему бічної лінії для виявлення здобичі в темних глибинах океану, що дозволило їм адаптуватись до існування у місцях, де життя для інших видів риб виявилось би занадто складним.

Нове масове вимирання та кліматичні зміни також здатні пережити деякі види акул. Ці морські хижаки існують вже понад 400 млн років.

Вони мають низку еволюційних адаптацій, які вже дозволили у минулому вижити під час масових вимирань.

Акула

Акули здатні фільтрувати планктон і у той же час, можуть виступати в ролі активних хижаків.

Ця дієтична гнучкість дозволила їм адаптуватися до мінливих джерел їжі та умов навколишнього середовища.

Акули також мають кілька варіантів розмноження, включаючи відкладання яєць та живонародження.

Їх хрящовий скелет, більш легкий та гнучкий, ніж кістковий, що підвищує спритність акул і дозволяє економити енергію.