Ученые-экологи выяснили, что животные в дикой природе употребляют гораздо больше этанола, чем считалось ранее.

Что известно об употреблении алкоголя животными в дикой природе

Исследователи отмечают , что в дикой природе содержится гораздо больше этанола, который животные употребляют вместе с фруктами и другой пищей.

Отмечается, что этанол содержится в большинстве съедобных для животных растений почти на всех континентах.

Мы отходим от антропоцентрической точки зрения, что этанол — просто то, что используют люди. В природе его гораздо больше, чем мы думали ранее, и большинство животных, которые едят сладкие фрукты, подвергаются его определенному влиянию, — объясняет эколог Кимберли Хокингс. Поделиться

Метанол начал распространяться около 100 млн лет назад, когда цветы стали производить нектар, а во фруктах начали происходить процессы брожения.

Наибольшее количество этанола, как отмечают ученые, содержится в тропических фруктах и ​​растениях.

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Природные процессы брожения в фруктах увеличивают содержание этанола до 2%. Однако, например, в перезрелых пальмовых плодах, произрастающих на территории Панамы, уровень этанола может превышать 10%.

Ученые подчеркивают, что гены диких животных получили возможность перерабатывать этанол еще до того, как он начал образовываться за счет дрожжей.

Исследователи выяснили, что эволюционно млекопитающие и птицы получили еще более улучшенную возможность для переработки этанола.

В частности, птица омелюха, обитающая на территории Америки, Европы и Азии, среди прочего ест ягоды рябины с содержанием алкоголя до 0,3%.

С экологической точки зрения, невыгодно быть пьяным, когда вы лазите по деревьям или ночью вас окружают хищники… Это противоположность людям, которые хотят опьянить, но на самом деле не хотят калорий, а животные хотят калорий, но не опьянения, — отмечает молекулярный. эколог Мэтью Карриган. Поделиться

Зачем животным употреблять растения с высоким содержанием этанола

По информации портала SciTechDaily со ссылкой на проанализированные данные ученых, влияние этанола на организм диких животных требует дальнейшего изучения.

Необходимы дополнительные исследования, чтобы понять его влияние на их физиологию и эволюцию.

Однако исследователи уже почти убеждены, что этанол служит источником калорий для диких животных, его запах помогает в поисках пищи, а также обеспечивает защиту от паразитов.

В частности, плодовые мушки откладывают яйца в вещества с этанолом, снижая риск паразитирования.

Этанол может иметь медицинские преимущества: плодные мушки намеренно откладывают яйца в вещества, содержащие этанол, защищающий их яйца от паразитов, а личинки плодовых мушек увеличивают потребление этанола, когда на них паразитируют осы, подчеркивается в материале. Поделиться

По мнению исследователей, этанол может способствовать выработке дофамина и эндорфинов, влияющих на социальное поведение животных.

Речь об ощущении расслабленности, которая способствует их определенной раскрепощенности.

Однако чтобы это проверить, нам действительно нужно узнать, вызывает ли этанол физиологическую реакцию в дикой природе, — подчеркнула эколог поведения Анна Боуленд. Поделиться

Алкоголь, возможно, изменяет сексуальное поведение животных. К примеру, самки дрозофилы вида Drosophila simulans менее выборочны при выборе партнеров под влиянием алкоголя и сочетались с большим количеством самцов.

При этом самцы просто "напивались", когда "женщины" их отвергали.