Науковці-екологи з'ясували, що тварини у дикій природі вживають набагато більше етанолу, ніж вважалось раніше.

Що відомо про вживання алкоголю тваринами у дикій природі

Дослідники зазначають, що у дикій природі міститься набагато більше етанолу, який тварини вживають разом із фруктами та іншою їжою.

Зазначається, що етанол міститься у більшості їстівних для тварин рослин майже на всіх континентах.

Ми відходимо від антропоцентричного погляду, що етанол — це просто те, що використовують люди. У природі його набагато більше, ніж ми думали раніше, і більшість тварин, які їдять солодкі фрукти, наражаються на його певний вплив, — пояснює еколог Кімберлі Хокінгс. Поширити

Зазначається, що метанол почав поширюватись близько 100 млн років тому, коли квіти стали виробляти нектар, а у фруктах почали відбуватись процеси бродіння.

Найбільша кількість етанолу, як зазначають науковці, міститься у тропічних фруктах та рослинах.

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Природні процеси бродіння у фруктах збільшують вміст етанолу до 2%. Однак, наприклад, у перезрілих пальмових плодах, що ростуть на території Панами, рівень етанолу може перевищувати 10%.

Науковці підкреслюють, що гени диких тварин отримали змогу переробляти етанол ще до того, як він почав утворюватись за рахунок дріжджів.

При цьому дослідники з’ясували, що еволюційно ссавці та птахи отримали ще більш покращену можливість для переробки етанолу.

Зокрема, птах омелюх, що мешкає на території Америки, Європи та Азії, серед іншого їсть ягоди горобини із вмістом алкоголю до 03%.

З екологічної думки невигідно бути п'яним, коли ви лазите по деревах або вночі вас оточують хижаки… Це протилежність людям, які хочуть сп'яніти, але насправді не хочуть калорій, а тварини хочуть калорій, але не сп'яніння, — зазначає молекулярний еколог Метью Карріган. Поширити

Навіщо тваринам вживати рослини з високим вмістом етанолу

За інформацією порталу SciTechDaily із посиланням на проаналізовані дані науковців, вплив етанолу на організм диких тварин потребує подальшого вивчення.

Необхідні додаткові дослідження, щоб зрозуміти його вплив на їхню фізіологію та еволюцію.

Однак наразі дослідники вже майже переконані, що етанол слугує джерелом калорій для диких тварин, його запах допомагає у пошуках їжі, а також забезпечує захист від паразитів.

Зокрема, плодові мушки відкладають яйця в речовини з етанолом, знижуючи ризик паразитування.

Етанол може мати медичні переваги: ​​плодові мушки навмисно відкладають яйця в речовини, що містять етанол, що захищає їх яйця від паразитів, а личинки плодових мушок збільшують споживання етанолу, коли на них паразитують оси, — підкреслюється у матеріалі. Поширити

На думку дослідників, етанол може сприяти виробці дофаміну та ендорфінів, які впливають на соціальну поведінку тварин.

Мова про відчуття розслабленості, яка сприяє їхній певній "розкутості".

Однак, щоб це перевірити, нам дійсно потрібно дізнатися, чи викликає етанол фізіологічну реакцію в дикій природі, — підкреслила еколог поведінки Ганна Боуленд. Поширити

Алкоголь, можливо, змінює сексуальну поведінку тварин. Наприклад, самки дрозофіли виду Drosophila simulans менш вибіркові при виборі партнерів під впливом алкоголю і поєднувалися з великою кількістю самців.

При цьому самці просто "напивалися", коли "жінки" їх відкидали.