Науковці-екологи з'ясували, що тварини у дикій природі вживають набагато більше етанолу, ніж вважалось раніше.
Головні тези:
- Тварини у дикій природі активно вживають етанол, який міститься у рослинах та фруктах.
- Етанол слугує джерелом калорій для диких тварин, допомагає у пошуках їжі та забезпечує захист від паразитів.
- Вживання алкоголю може впливати на соціальну поведінку тварин та змінювати сексуальну поведінку деяких видів.
- Науковці підкреслюють необхідність подальших досліджень щодо впливу етанолу на організми диких тварин.
- Етанол може мати медичні переваги для тварин, зокрема, забезпечуючи захист від паразитів та впливаючи на вироблення дофаміну та ендорфінів.
Що відомо про вживання алкоголю тваринами у дикій природі
Дослідники зазначають, що у дикій природі міститься набагато більше етанолу, який тварини вживають разом із фруктами та іншою їжою.
Зазначається, що етанол міститься у більшості їстівних для тварин рослин майже на всіх континентах.
Зазначається, що метанол почав поширюватись близько 100 млн років тому, коли квіти стали виробляти нектар, а у фруктах почали відбуватись процеси бродіння.
Найбільша кількість етанолу, як зазначають науковці, міститься у тропічних фруктах та рослинах.
Природні процеси бродіння у фруктах збільшують вміст етанолу до 2%. Однак, наприклад, у перезрілих пальмових плодах, що ростуть на території Панами, рівень етанолу може перевищувати 10%.
Науковці підкреслюють, що гени диких тварин отримали змогу переробляти етанол ще до того, як він почав утворюватись за рахунок дріжджів.
При цьому дослідники з’ясували, що еволюційно ссавці та птахи отримали ще більш покращену можливість для переробки етанолу.
Зокрема, птах омелюх, що мешкає на території Америки, Європи та Азії, серед іншого їсть ягоди горобини із вмістом алкоголю до 03%.
Навіщо тваринам вживати рослини з високим вмістом етанолу
За інформацією порталу SciTechDaily із посиланням на проаналізовані дані науковців, вплив етанолу на організм диких тварин потребує подальшого вивчення.
Необхідні додаткові дослідження, щоб зрозуміти його вплив на їхню фізіологію та еволюцію.
Однак наразі дослідники вже майже переконані, що етанол слугує джерелом калорій для диких тварин, його запах допомагає у пошуках їжі, а також забезпечує захист від паразитів.
Зокрема, плодові мушки відкладають яйця в речовини з етанолом, знижуючи ризик паразитування.
На думку дослідників, етанол може сприяти виробці дофаміну та ендорфінів, які впливають на соціальну поведінку тварин.
Мова про відчуття розслабленості, яка сприяє їхній певній "розкутості".
Алкоголь, можливо, змінює сексуальну поведінку тварин. Наприклад, самки дрозофіли виду Drosophila simulans менш вибіркові при виборі партнерів під впливом алкоголю і поєднувалися з великою кількістю самців.
При цьому самці просто "напивалися", коли "жінки" їх відкидали.
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