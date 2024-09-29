За результатами наукового експерименту, участь у якому брали виключно жінки, виявилось, що люди, схильні до трудоголізму, живуть менше за тих, хто має залежність від алкогольних напоїв.

Що відомо про тривалість життя людей схильних до трудоголізму та алкоголізму

Зазначається, що у науковому експерименті взяли участь 749 жінок у віці від 45 до 64 років.

Зокрема, науковці вивчали спосіб життя учасниць експерименту та збирали інформацію про шкідливі звички.

Після цього за учасницями експерименту спостерігали протягом 20 років.

За результатами експерименту, науковці зробили висновок, що люди, які постійно працюють понаднормово, відмовляючи собі у відпочинку та ігноруючи відпустки, ставлять власне здоров’я під серйозну загрозу.

Зокрема, жінки з алкогольною залежністю мали більшу тривалість життя, ніж жінки, які жили в умовах постійної додаткової роботи.

Алкоголізм

Річ у тім, що постійна втома значно збільшує ризик серцево-судинних захворювань, зокрема інфаркту. Ба більше, для того, аби запустити цей механізм впливу, достатньо 3-х годин перепрацювань на день.

Які захворювання загрожують жінкам-трудоголікам

Жінки, які працювали 60 годин на тиждень протягом 30 років, мають потрійний ризик раннього початку діабету, серцево-судинних захворювань, артриту і деяких видів раку в порівнянні з жінками, які працювали менше.

Вони також в два рази частіше страждають від хронічних захворювань легенів і астми, свідчать дослідження Університету штату Огайо.

Жінки-трудоголіки також виявилися на більш високому рівні ризику шести хронічних захворювань у порівнянні з чоловіками, які працювали таку ж кількість годин.

10 понаднормових годин на тиждень збільшили рівень госпіталізації у жінок, але не у чоловіків, а збільшення п'яти годин понаднормової роботи підвищило ризик ранньої смерті у жінок, але не у чоловіків.

Вчені стверджують, що проблема в домашній роботі. «Вона ніколи не закінчується», — говорить провідний автор дослідження Аллард Дембі. Він пропонує компаніям, в яких працюють жінки, або полегшити побут робітниць, або скоротити кількість годин.

Але найпростіше, вважає вчений, партнерам розділити домашню роботу: «Примусьте чоловіка готувати обід, піклуватися про дітей і міняти пелюшки».