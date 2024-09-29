Ученые сравнили продолжительность жизни трудоголиков и алкоголиков
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Ученые сравнили продолжительность жизни трудоголиков и алкоголиков

Трудоголизм
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Источник:  online.ua

По результатам научного эксперимента, участие в котором принимали исключительно женщины, оказалось, что люди, склонные к трудоголизму, живут меньше тех, кто имеет зависимость от алкогольных напитков.

Главные тезисы

  • Ученые на основе исследования сравнили продолжительность жизни у трудоголиков и алкоголиков среди женщин в возрасте от 45 до 64 лет.
  • Постоянная перегрузка работой увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний у женщин, работающих сверхурочно, что ведет к ранней смертности.
  • Женщины, работающие сверхурочно, имеют повышенный риск развития диабета, рака и других хронических заболеваний по сравнению с менее работающими коллегами.
  • Распределение домашних обязанностей между партнерами предложено как инструмент уменьшения нагрузки на женщин и снижения риска заболеваний.
  • Увеличение сверхурочной работы у женщин сравнительно с мужчинами увеличивает уровень госпитализации и риск ранней смерти, подчеркивают ученые.

Что известно о продолжительности жизни людей склонных к трудоголизму и алкоголизму

Отмечается , что в научном эксперименте приняло участие 749 женщин в возрасте от 45 до 64 лет.

В частности, ученые изучали образ жизни участников эксперимента и собирали информацию о вредных привычках.

После этого за участницами эксперимента наблюдали в течение 20 лет.

По результатам эксперимента, ученые заключили, что люди, которые постоянно работают сверхурочно, отказывая себе в отдыхе и игнорируя отпуска, ставят собственное здоровье под серьезную угрозу.

В частности, женщины с алкогольной зависимостью имели большую продолжительность жизни, чем женщины, жившие в условиях постоянной дополнительной работы.

Люди с алкогольной зависимостью живут дольше людей-трудоголиков
Алкоголизм

Дело в том, что постоянная усталость значительно увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, в частности, инфаркта. Более того, для того, чтобы запустить этот механизм воздействия, достаточно 3-х часов переработок в день.

Какие заболевания угрожают женщинам-трудоголикам

Женщины, работавшие 60 часов в неделю в течение 30 лет, имеют тройной риск раннего начала диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, артрита и некоторых видов рака по сравнению с женщинами, работавшими меньше.

Они также в два раза чаще страдают хроническими заболеваниями легких и астмы, свидетельствуют исследования Университета штата Огайо.

Женщины-трудоголики также оказались на более высоком уровне риска шести хронических заболеваний по сравнению с мужчинами, работавшими на такое же количество часов.

10 сверхурочных часов в неделю увеличили уровень госпитализации у женщин, но не у мужчин, а увеличение пяти часов сверхурочной работы повысило риск ранней смерти у женщин, но не у мужчин.

Ученые утверждают, что проблема в домашней работе. "Она никогда не заканчивается", — говорит ведущий автор исследования Аллард Демби. Он предлагает компаниям, в которых работают женщины, либо облегчить быт работниц, либо сократить количество часов.

Но самое простое, считает ученый, партнерам разделить домашнюю работу: «Заставьте мужчину готовить обед, заботиться о детях и менять пеленки».

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