По результатам научного эксперимента, участие в котором принимали исключительно женщины, оказалось, что люди, склонные к трудоголизму, живут меньше тех, кто имеет зависимость от алкогольных напитков.

Что известно о продолжительности жизни людей склонных к трудоголизму и алкоголизму

Отмечается , что в научном эксперименте приняло участие 749 женщин в возрасте от 45 до 64 лет.

В частности, ученые изучали образ жизни участников эксперимента и собирали информацию о вредных привычках.

После этого за участницами эксперимента наблюдали в течение 20 лет.

По результатам эксперимента, ученые заключили, что люди, которые постоянно работают сверхурочно, отказывая себе в отдыхе и игнорируя отпуска, ставят собственное здоровье под серьезную угрозу.

В частности, женщины с алкогольной зависимостью имели большую продолжительность жизни, чем женщины, жившие в условиях постоянной дополнительной работы.

Алкоголизм

Дело в том, что постоянная усталость значительно увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, в частности, инфаркта. Более того, для того, чтобы запустить этот механизм воздействия, достаточно 3-х часов переработок в день.

Какие заболевания угрожают женщинам-трудоголикам

Женщины, работавшие 60 часов в неделю в течение 30 лет, имеют тройной риск раннего начала диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, артрита и некоторых видов рака по сравнению с женщинами, работавшими меньше.

Они также в два раза чаще страдают хроническими заболеваниями легких и астмы, свидетельствуют исследования Университета штата Огайо.

Женщины-трудоголики также оказались на более высоком уровне риска шести хронических заболеваний по сравнению с мужчинами, работавшими на такое же количество часов.

10 сверхурочных часов в неделю увеличили уровень госпитализации у женщин, но не у мужчин, а увеличение пяти часов сверхурочной работы повысило риск ранней смерти у женщин, но не у мужчин.

Ученые утверждают, что проблема в домашней работе. "Она никогда не заканчивается", — говорит ведущий автор исследования Аллард Демби. Он предлагает компаниям, в которых работают женщины, либо облегчить быт работниц, либо сократить количество часов.

Но самое простое, считает ученый, партнерам разделить домашнюю работу: «Заставьте мужчину готовить обед, заботиться о детях и менять пеленки».