Вчені назвали 3 головні риси собак-геніїв
Геніальні собаки існують - як їх розпізнати
Джерело:  online.ua

Ми звикли вважати, що дійсно геніальними можуть бути лише люди. Однак насправді таку характеристику часто використовують для опису тварин. Ба більше, науковці визначили 3 конкретні риси, які допоможуть зрозуміти, чи можна вважати вашу собаку генієм.

Головні тези:

  • Собаки-генії є дуже рідкисними представниками свого виду.
  • Вчені замислюються над створенням своєрідного "тесту на IQ цуценят".

Геніальні собаки існують — як їх розпізнати

Як зазначає видання Country living, саме собаки, які можуть запам'ятовувати назви сотень предметів, уже претендують на те, щоб їх вважали геніями.

Науковці звертають увагу на те, що це надзвичайно рідкісна і дійсно феноменальна навичка.

Пояснюється, що такі собаки можуть ідентифікувати предмети, наприклад різні види іграшок, лише почувши їхню назву або мітку без будь-яких додаткових підказок. Є припущення, що це вроджена здатність, яка раніше не була зафіксована у жодної іншої тварини.

Про це стало відомо у межах масштабного спільного дослідження Центру когнітивних досліджень собак Університету Портсмута в Англії та Відділу досліджень собак Університету Фрідріха Шиллера в Єні, Німеччина.

Саме завдяки ньому стало зрозуміло, що ця рідкісна здатність до навчання пов'язана з трьома конкретними когнітивними характеристиками:

  • цікавістю,

  • зосередженістю,

  • самоконтролем.

Якщо ви помічаєте такі риси у власної собаки — існує висока ймовірність того, що вона є справжнім генієм у межах свого виду.

