Ученые обнаружили серьезную проблему, которая разрушает здоровье людей

Многие люди в разных уголках мира сталкиваются с одной и той же проблемой, а именно бессонницей. Однако, как утверждают ученые, ее негативное влияние привыкли недооценивать.

Бессонница разрушает здоровье людей

В рамках нового масштабного исследования, проведенного командой Университета здравоохранения и науки Орегона (OHSU), стало ясно, что плохой сон может сокращать продолжительность жизни больше, чем другие факторы, к примеру, плохое питание, отсутствие физических упражнений и одиночество.

По словам ученых, они решили подробно проанализировать тенденции, связанные со средней продолжительностью жизни в США.

Таким образом, ученые пришли к выводу, что нехватка достаточного количества сна приводит к более высокому риску смертности в каждом штате и по своему влиянию на здоровье уступает только курению.

С заявлением на этот счет выступил доктор философии, доцент и директор Лаборатории сна, хронобиологии и здоровья в Школе медсестер OHSU, старший автор исследования Эндрю Макхилл.

Он откровенно признался, что не ожидал, что сон будет "столь сильно коррелировать" с продолжительностью жизни.