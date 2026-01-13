Ученые обнаружили серьезную проблему, которая разрушает здоровье людей

Многие люди в разных уголках мира сталкиваются с одной и той же проблемой, а именно бессонницей. Однако, как утверждают ученые, ее негативное влияние привыкли недооценивать.
Главные тезисы
- Качественный сон очень важен для функционирования мозга и долголетия.
- Нехватка сна мешает мозгу избавиться от токсинов, накапливающихся в течение дня.
Бессонница разрушает здоровье людей
В рамках нового масштабного исследования, проведенного командой Университета здравоохранения и науки Орегона (OHSU), стало ясно, что плохой сон может сокращать продолжительность жизни больше, чем другие факторы, к примеру, плохое питание, отсутствие физических упражнений и одиночество.
По словам ученых, они решили подробно проанализировать тенденции, связанные со средней продолжительностью жизни в США.
Таким образом, ученые пришли к выводу, что нехватка достаточного количества сна приводит к более высокому риску смертности в каждом штате и по своему влиянию на здоровье уступает только курению.
С заявлением на этот счет выступил доктор философии, доцент и директор Лаборатории сна, хронобиологии и здоровья в Школе медсестер OHSU, старший автор исследования Эндрю Макхилл.
Он откровенно признался, что не ожидал, что сон будет "столь сильно коррелировать" с продолжительностью жизни.
Больше по теме
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-