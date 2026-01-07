Ученые разработали принципиально новую технологию для получения солнечной энергии
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Ученые разработали принципиально новую технологию для получения солнечной энергии

панели
Читати українською
Источник:  online.ua

Разработчики уверяют, что их новейший материал значительно практичнее в применении.

Главные тезисы

  • HelioSkin – технология получения солнечной энергии, применяющая идеи природы для эффективного сбора света и приспособления панелей к любой форме и поверхности.
  • Установка HelioSkin на стенах зданий позволяет создавать электростанции без нарушения внешнего вида благодаря гибкости материала.

Ученые могут отправить классические солнечные панели в прошлое

Группа экспертов из Корнуэльского университета разработала новую технологию для получения солнечной энергии.

Ученые позаимствовали идеи из того, как природа формирует листья, чтобы улавливать свет под любым углом. Полученные результаты они применили в новой технологии под названием HelioSkin, фактически оставляющей в прошлом классические солнечные панели, пишет Eecoportal.

Самый большой плюс HelioSkin состоит в том, что ее можно подогнать под любую форму и пристроить солнечную панель на любой поверхности.

Разработчики рассказали, что это как наслоение фотоэлектрических материалов, которое похоже на ткань, которая равномерно принимает форму любого находящегося под ней предмета.

HelioSkin достаточно просто приклеить к любой поверхности.

Отмечается, что применение этой технологии в городах будет наиболее выгодным, поскольку, по замыслу ученых, стены зданий можно превратить в электростанции. Они могут получать энергию, не нарушая эстетику.

Разработчики считают, что это простая идея и ее преимущества могут быть огромны в зависимости от масштаба проекта.

Однако без недостатков не обошлось — HelioSkin производит меньше электроэнергии на квадратный метр, чем классическая панель. Но это можно восполнить за счет большой площади размещения.

Больше по теме

Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
На Землю начала "литься" космическая энергия — о чем идет речь
Что известно о новом открытии ученых
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Открытие тысячелетия. Что известно о "воскресении" птицы такахе
"Воскресение" такахе - что на самом деле произошло
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Ученые сделали потрясающее открытие — изменит будущее светодиодных технологий
открытие

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?