Ученые разработали принципиально новую технологию для получения солнечной энергии

Разработчики уверяют, что их новейший материал значительно практичнее в применении.
Главные тезисы
- HelioSkin – технология получения солнечной энергии, применяющая идеи природы для эффективного сбора света и приспособления панелей к любой форме и поверхности.
- Установка HelioSkin на стенах зданий позволяет создавать электростанции без нарушения внешнего вида благодаря гибкости материала.
Ученые могут отправить классические солнечные панели в прошлое
Группа экспертов из Корнуэльского университета разработала новую технологию для получения солнечной энергии.
Ученые позаимствовали идеи из того, как природа формирует листья, чтобы улавливать свет под любым углом. Полученные результаты они применили в новой технологии под названием HelioSkin, фактически оставляющей в прошлом классические солнечные панели, пишет Eecoportal.
Самый большой плюс HelioSkin состоит в том, что ее можно подогнать под любую форму и пристроить солнечную панель на любой поверхности.
HelioSkin достаточно просто приклеить к любой поверхности.
Отмечается, что применение этой технологии в городах будет наиболее выгодным, поскольку, по замыслу ученых, стены зданий можно превратить в электростанции. Они могут получать энергию, не нарушая эстетику.
Разработчики считают, что это простая идея и ее преимущества могут быть огромны в зависимости от масштаба проекта.
Однако без недостатков не обошлось — HelioSkin производит меньше электроэнергии на квадратный метр, чем классическая панель. Но это можно восполнить за счет большой площади размещения.
