Ученые сделали потрясающее открытие — изменит будущее светодиодных технологий
Наука и медицина
Ученые сделали потрясающее открытие — изменит будущее светодиодных технологий

Источник:  online.ua

Ученые из Кембридского университета совершили важное научное открытие, которое может изменить будущее светодиодных технологий. Об этом пишет портал BGR.

 

  • Ученые из Кембриджского университета совершили важное открытие в области светодиодных технологий, используя лантанидные наночастицы.
  • Новая технология позволяет создавать светодиоды с высокой точностью излучения и низким энергопотреблением, что имеет значительное значение для медицины и энергоэффективной электроники.
  • Исследователи успешно изменили поведение наночастиц, заставив их проводить ток и излучать стабильный свет при низком напряжении, используя специальные органические молекулы-красители.

Новое открытие изменит будущее светодиодных технологий

Исследователям удалось заставить специальные наночастицы, ранее считавшиеся электрическими изоляторами, проводить ток и излучать свет. Это открывает новые возможности для создания более эффективных и экономичных LED-устройств.

Речь идет о так называемых лантанидных наночастицах — материалах на основе редкоземельных элементов. До настоящего времени их было крайне сложно использовать в электронике, поскольку электрический заряд не мог проникнуть внутрь частиц без высокого напряжения или сильного нагревания. Ученые нашли решение, изменив поверхность наночастиц.

Вместо традиционной изолирующей оболочки исследователи использовали органические молекулы-красители. Эти молекулы работают как "посредники": они принимают электрический заряд и передают энергию внутрь наночастицы. Как следствие частицы начинают излучать стабильный и очень чистый свет, преимущественно в ближнем инфракрасном диапазоне.

Новая технология позволяет создавать светодиоды, которые работают при низком напряжении и отличаются высокой точностью излучения. Такой свет особенно нужен в медицине — для диагностики, сканирования тканей и переносных сенсоров. Также разработка может найти применение в оптической связи и энергоэффективной электронике.

При этом исследователи отмечают, что это только первый шаг. В будущем они планируют увеличить яркость светодиодов и адаптировать технологию для других материалов.

Если разработку удастся довести до массового производства, она может стать основой нового поколения LED-устройств с меньшим энергопотреблением и более широкими возможностями применения.

