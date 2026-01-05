Ученые сделали потрясающее открытие — изменит будущее светодиодных технологий

Ученые из Кембридского университета совершили важное научное открытие, которое может изменить будущее светодиодных технологий. Об этом пишет портал BGR.

Новое открытие изменит будущее светодиодных технологий

Исследователям удалось заставить специальные наночастицы, ранее считавшиеся электрическими изоляторами, проводить ток и излучать свет. Это открывает новые возможности для создания более эффективных и экономичных LED-устройств.

Речь идет о так называемых лантанидных наночастицах — материалах на основе редкоземельных элементов. До настоящего времени их было крайне сложно использовать в электронике, поскольку электрический заряд не мог проникнуть внутрь частиц без высокого напряжения или сильного нагревания. Ученые нашли решение, изменив поверхность наночастиц.

Вместо традиционной изолирующей оболочки исследователи использовали органические молекулы-красители. Эти молекулы работают как "посредники": они принимают электрический заряд и передают энергию внутрь наночастицы. Как следствие частицы начинают излучать стабильный и очень чистый свет, преимущественно в ближнем инфракрасном диапазоне.

Новая технология позволяет создавать светодиоды, которые работают при низком напряжении и отличаются высокой точностью излучения. Такой свет особенно нужен в медицине — для диагностики, сканирования тканей и переносных сенсоров. Также разработка может найти применение в оптической связи и энергоэффективной электронике.

При этом исследователи отмечают, что это только первый шаг. В будущем они планируют увеличить яркость светодиодов и адаптировать технологию для других материалов.