Новаторское открытие. Физики впервые рассчитали точную разницу во времени между Землей и Марсом
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Марс
Читати українською
Источник:  online.ua

Физики из Национального института стандартов и технологий (NIST) совершили новаторское открытие, впервые рассчитав точную разницу во времени между Землей и Марсом, эти знания будут иметь решающее значение для будущих миссий NASA на Красную планету.

Главные тезисы

  • Физики из NIST рассчитали точную разницу времени между Землей и Марсом для будущих миссий NASA на Красную планету.
  • Гравитация на Марсе влияет на ход часов, делая их идти быстрее на 477 микросекунд в сутки по сравнению с Землей.
  • Эллиптическая орбита Марса приводит к колебаниям времени от 226 до 477 микросекунд в сутки.

Исследование NIST, опубликованное в The Astronomical Journal, дает точный расчет того, насколько быстрее будут идти часы на Марсе: в среднем на 477 микросекунд в сутки быстрее, чем на Земле. Этот разрыв увеличивается и уменьшается в зависимости от формы орбиты Марса и действующих на окружающие планеты сил.

По мнению физиков NIST Биджуната Патли и Нила Эшби, ключ к пониманию времени Красной планеты кроется в ее более слабой гравитации по сравнению с Землей. Гравитация на поверхности Марса составляет всего одну пятую от земной, что влияет на течение времени. В более сильных гравитационных полях, таких как на Земле, часы идут медленнее, чем в более слабых.

На время Красной планеты влияет ее эллиптическая орбита вокруг Солнца. Орбита Марса значительно меняется в течение года, приближая его к Солнцу и удаляя его. Это приводит к колебанию хода часов на величину до 226 микросекунд в сутки — в отличие от Луны, имеющей относительно стабильное орбитальное положение и предполагаемый ход времени в 56 микросекунд.

Возможно, самым непосредственным применением понимания времени Красной планеты станет разработка систем межпланетной связи. В настоящее время связь между Землей и Марсом имеет задержку от четырех до 24 минут, и этот разрыв может быть ликвидирован, если ученым удастся синхронизировать время между двумя планетами.

