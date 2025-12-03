Новаторское открытие. Физики впервые рассчитали точную разницу во времени между Землей и Марсом

Физики из Национального института стандартов и технологий (NIST) совершили новаторское открытие, впервые рассчитав точную разницу во времени между Землей и Марсом, эти знания будут иметь решающее значение для будущих миссий NASA на Красную планету.
Главные тезисы
- Физики из NIST рассчитали точную разницу времени между Землей и Марсом для будущих миссий NASA на Красную планету.
- Гравитация на Марсе влияет на ход часов, делая их идти быстрее на 477 микросекунд в сутки по сравнению с Землей.
- Эллиптическая орбита Марса приводит к колебаниям времени от 226 до 477 микросекунд в сутки.
Исследование NIST, опубликованное в The Astronomical Journal, дает точный расчет того, насколько быстрее будут идти часы на Марсе: в среднем на 477 микросекунд в сутки быстрее, чем на Земле. Этот разрыв увеличивается и уменьшается в зависимости от формы орбиты Марса и действующих на окружающие планеты сил.
На время Красной планеты влияет ее эллиптическая орбита вокруг Солнца. Орбита Марса значительно меняется в течение года, приближая его к Солнцу и удаляя его. Это приводит к колебанию хода часов на величину до 226 микросекунд в сутки — в отличие от Луны, имеющей относительно стабильное орбитальное положение и предполагаемый ход времени в 56 микросекунд.
Возможно, самым непосредственным применением понимания времени Красной планеты станет разработка систем межпланетной связи. В настоящее время связь между Землей и Марсом имеет задержку от четырех до 24 минут, и этот разрыв может быть ликвидирован, если ученым удастся синхронизировать время между двумя планетами.
