Новаторське відкриття. Фізики вперше розрахували точну різницю у часі між Землею і Марсом

Фізики з Національного інституту стандартів і технологій (NIST) зробили новаторське відкриття, уперше розрахувавши точну різницю в часі між Землею і Марсом, ці знання матимуть вирішальне значення для майбутніх місій NASA на Червону планету.
Головні тези:
- Фізики з NIST розрахували точну різницю у часі між Землею і Марсом, що виявиться корисним для майбутніх місій NASA на Червону планету.
- Гравітація на Марсі у п'ять разів слабша, ніж на Землі, що впливає на хід годинника на Червоній планеті.
- Еліптична орбіта Марса навколо Сонця призводить до коливань у розрахунку часу від 226 до 477 мікросекунд на добу.
Фізики вперше розрахували точну різницю у часі між Землею і Марсом
Дослідження NIST, опубліковане в The Astronomical Journal, дає точний розрахунок того, наскільки швидше буде йти годинник на Марсі: в середньому на 477 мікросекунд на добу швидше, ніж на Землі. Цей розрив збільшується і зменшується залежно від форми орбіти Марса і сил, що діють на довколишні планети.
На час Червоної планети також впливає її еліптична орбіта навколо Сонця. Орбіта Марса значно змінюється протягом року, наближаючи його до Сонця і віддаляючи від нього. Це спричиняє коливання ходу годинника на величину до 226 мікросекунд на добу — на відміну від Місяця, що має відносно стабільне орбітальне положення і передбачуваний хід часу в 56 мікросекунд.
Можливо, найбезпосереднішим застосуванням розуміння часу Червоної планети стане розробка систем міжпланетного зв'язку. Наразі зв'язок між Землею і Марсом має затримку від чотирьох до 24 хвилин, і цей розрив може бути ліквідовано, якщо вченим вдасться синхронізувати час між цими двома планетами.
Більше по темі
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-