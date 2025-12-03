Новаторське відкриття. Фізики вперше розрахували точну різницю у часі між Землею і Марсом
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Марс
Джерело:  online.ua

Фізики з Національного інституту стандартів і технологій (NIST) зробили новаторське відкриття, уперше розрахувавши точну різницю в часі між Землею і Марсом, ці знання матимуть вирішальне значення для майбутніх місій NASA на Червону планету.

Головні тези:

  • Фізики з NIST розрахували точну різницю у часі між Землею і Марсом, що виявиться корисним для майбутніх місій NASA на Червону планету.
  • Гравітація на Марсі у п'ять разів слабша, ніж на Землі, що впливає на хід годинника на Червоній планеті.
  • Еліптична орбіта Марса навколо Сонця призводить до коливань у розрахунку часу від 226 до 477 мікросекунд на добу.

Дослідження NIST, опубліковане в The Astronomical Journal, дає точний розрахунок того, наскільки швидше буде йти годинник на Марсі: в середньому на 477 мікросекунд на добу швидше, ніж на Землі. Цей розрив збільшується і зменшується залежно від форми орбіти Марса і сил, що діють на довколишні планети.

На думку фізиків NIST Біджуната Патли і Ніла Ешбі, ключ до розуміння часу Червоної планети криється в її слабшій гравітації порівняно із Землею. Гравітація на поверхні Марса становить лише одну п'яту від земної, що впливає на перебіг часу. У сильніших гравітаційних полях, таких як на Землі, годинник йде повільніше, ніж у слабших.

На час Червоної планети також впливає її еліптична орбіта навколо Сонця. Орбіта Марса значно змінюється протягом року, наближаючи його до Сонця і віддаляючи від нього. Це спричиняє коливання ходу годинника на величину до 226 мікросекунд на добу — на відміну від Місяця, що має відносно стабільне орбітальне положення і передбачуваний хід часу в 56 мікросекунд.

Можливо, найбезпосереднішим застосуванням розуміння часу Червоної планети стане розробка систем міжпланетного зв'язку. Наразі зв'язок між Землею і Марсом має затримку від чотирьох до 24 хвилин, і цей розрив може бути ліквідовано, якщо вченим вдасться синхронізувати час між цими двома планетами.

