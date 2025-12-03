Новаторське відкриття. Фізики вперше розрахували точну різницю у часі між Землею і Марсом

Фізики з Національного інституту стандартів і технологій (NIST) зробили новаторське відкриття, уперше розрахувавши точну різницю в часі між Землею і Марсом, ці знання матимуть вирішальне значення для майбутніх місій NASA на Червону планету.

Дослідження NIST, опубліковане в The Astronomical Journal, дає точний розрахунок того, наскільки швидше буде йти годинник на Марсі: в середньому на 477 мікросекунд на добу швидше, ніж на Землі. Цей розрив збільшується і зменшується залежно від форми орбіти Марса і сил, що діють на довколишні планети.

На думку фізиків NIST Біджуната Патли і Ніла Ешбі, ключ до розуміння часу Червоної планети криється в її слабшій гравітації порівняно із Землею. Гравітація на поверхні Марса становить лише одну п'яту від земної, що впливає на перебіг часу. У сильніших гравітаційних полях, таких як на Землі, годинник йде повільніше, ніж у слабших. Поширити

На час Червоної планети також впливає її еліптична орбіта навколо Сонця. Орбіта Марса значно змінюється протягом року, наближаючи його до Сонця і віддаляючи від нього. Це спричиняє коливання ходу годинника на величину до 226 мікросекунд на добу — на відміну від Місяця, що має відносно стабільне орбітальне положення і передбачуваний хід часу в 56 мікросекунд.