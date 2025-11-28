"Вражаюче відкриття". На Марсі вперше виявили блискавки

Вперше в історії людства марсохід Perseverance передав на Землю запис тріску електричних розрядів. Фактично йдеться про одразу 55 "міні блискавок". На цей процес витратили 2 марсіанських роки, у більшості випадків запис здійснювали під час пилових бур.

Блискавки на Марсі — що вдалося дізнатися

За словами астрономів, електричні дуги розміром лише кілька сантиметрів виникали на відстані 2 метрів від мікрофона, розташованого на вершині високої щогли марсохода.

Науковці звертають увагу на те, що іскри від електричних розрядів, подібні до статичної електрики на Землі, чітко чути серед гучних поривів вітру та частинок пилу, що вдаряють по мікрофону.

З заявою з цього приводу виступив провідний автор дослідження Батист Чайд з Інституту досліджень астрофізики та планетології в Тулузі.

За словами останнього, йдеться про дійсно вражаюче відкриття, оскільки його колеги витратили десятиліття на пошуки електричної активності та блискавок на Марсі.

Чайд також наголосив: це все одно що знайти відсутній елемент пазла та відкрити абсолютно нову галузь досліджень для марсіанської науки.