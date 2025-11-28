"Поразительное открытие". На Марсе впервые обнаружили молнии

Впервые в истории человечества марсоход Perseverance передал на Землю запись треска электрических разрядов. Фактически речь идет об сразу 55 "мини молниях". На этот процесс потратили 2 марсианских года, в большинстве случаев запись осуществлялась во время пылевых бурь.

Молнии на Марсе — что удалось узнать

По словам астрономов, электрические дуги размером всего в несколько сантиметров возникали на расстоянии 2 метров от микрофона, расположенного на вершине высокой мачты марсохода.

Ученые обращают внимание на то, что искры от электрических разрядов, подобные статическому электричеству на Земле, четко слышны среди громких порывов ветра и частиц пыли, которые ударяют по микрофону.

С заявлением на этот счет выступил ведущий автор исследования Батист Чайд из Института исследований астрофизики и планетологии в Тулузе.

По словам последнего, речь идет о поразительном открытии, поскольку его коллеги потратили десятилетия на поиски электрической активности и молний на Марсе.

Чайд также подчеркнул: это все равно, что найти недостающий элемент пазла и открыть совершенно новую область исследований для марсианской науки.