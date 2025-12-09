Открытие тысячелетия. Что известно о "воскресении" птицы такахе
Открытие тысячелетия. Что известно о "воскресении" птицы такахе

"Воскресение" такахе - что на самом деле произошло
Источник:  Forbes

Эволюционный биолог из Ратгерского университета Скотт Треверс обращает внимание на то, что в Новой Зеландии птица такахе находится на этапе уникального возвращения. Что важно понимать, именно этот вид более 50 лет считали вымершим, однако он смог "воскреснуть", шокировав всех.

Главные тезисы

  • До своего исчезновения эти птицы пережили много угроз.
  • В первую очередь речь идет об уничтожении среды обитания, охоты, завезенных хищников и травоядных.

Как отметил Скотт Треверс, благодаря 70-летней программе сохранения этой птицы — ее популяция достигла около 500 особей.

Что важно понимать, такахе (Porphyrio hochstetteri) — это большая нелетающая птица, преимущественно проживающая в Новой Зеландии.

Биолог рассказывает, что в конце XIX века научное сообщество было убеждено, что она почти полностью исчезла — последнюю видели в 1898 году.

Однако прошло более полувека, и люди снова увидели этот вид в живой природе.

Его впервые обнаружили в отдаленной альпийской долине гор Мерчисон.

Скотт Треверс отмечает, что эта экспедиция в 1948 году стала "открытием тысячелетия".

Птица, официально объявленная вымершей, вдруг оказалась жива и способна выживать незамеченной в наиболее диких и суровых ландшафтах Новой Зеландии. Это открытие заложило основу для одной из самых продолжительных и уникальных программ обновления видов в мировой истории.

