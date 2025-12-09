Открытие тысячелетия. Что известно о "воскресении" птицы такахе

Эволюционный биолог из Ратгерского университета Скотт Треверс обращает внимание на то, что в Новой Зеландии птица такахе находится на этапе уникального возвращения. Что важно понимать, именно этот вид более 50 лет считали вымершим, однако он смог "воскреснуть", шокировав всех.
Главные тезисы
- До своего исчезновения эти птицы пережили много угроз.
- В первую очередь речь идет об уничтожении среды обитания, охоты, завезенных хищников и травоядных.
"Воскресение" такахе — что на самом деле произошло
Как отметил Скотт Треверс, благодаря 70-летней программе сохранения этой птицы — ее популяция достигла около 500 особей.
Что важно понимать, такахе (Porphyrio hochstetteri) — это большая нелетающая птица, преимущественно проживающая в Новой Зеландии.
Биолог рассказывает, что в конце XIX века научное сообщество было убеждено, что она почти полностью исчезла — последнюю видели в 1898 году.
Однако прошло более полувека, и люди снова увидели этот вид в живой природе.
Его впервые обнаружили в отдаленной альпийской долине гор Мерчисон.
Скотт Треверс отмечает, что эта экспедиция в 1948 году стала "открытием тысячелетия".
Больше по теме
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-