Открытие тысячелетия. Что известно о "воскресении" птицы такахе

Эволюционный биолог из Ратгерского университета Скотт Треверс обращает внимание на то, что в Новой Зеландии птица такахе находится на этапе уникального возвращения. Что важно понимать, именно этот вид более 50 лет считали вымершим, однако он смог "воскреснуть", шокировав всех.

"Воскресение" такахе — что на самом деле произошло

Как отметил Скотт Треверс, благодаря 70-летней программе сохранения этой птицы — ее популяция достигла около 500 особей.

Что важно понимать, такахе (Porphyrio hochstetteri) — это большая нелетающая птица, преимущественно проживающая в Новой Зеландии.

Биолог рассказывает, что в конце XIX века научное сообщество было убеждено, что она почти полностью исчезла — последнюю видели в 1898 году.

Однако прошло более полувека, и люди снова увидели этот вид в живой природе.

Его впервые обнаружили в отдаленной альпийской долине гор Мерчисон.

Скотт Треверс отмечает, что эта экспедиция в 1948 году стала "открытием тысячелетия".