Ученые признали свою ошибку во время исследования Солнца

Ученые пришли к выводу, что части вспышек на Солнце достигают температуры 60 миллионов градусов Цельсия. Что важно понимать, эти показатели значительно выше предыдущих оценок — от 10 до 40 миллионов градусов.
Главные тезисы
- Ученые получили возможность лучше объяснить особенности света, излучаемого солнечными вспышками.
- Это открытие "потенциально разгадывает астрофизическую загадку".
Солнце не так исследовано, как считалось ранее
По словам ученых, их новое неожиданное открытие может помочь разгадать астрофизическую тайну, которая беспокоит ученых почти полвека.
Что важно понимать, солнечные вспышки — взрывы в атмосфере центральной звезды нашей системы планет, в результате которых происходят всплески мощного излучения.
Ни для кого не секрет, что они способны блокировать работу спутников вблизи Земли, а также искажать радиосигналы и потенциально угрожать астронавтам в космосе.
В ходе нового масштабного исследования команда ученых под руководством Александра Рассела из Университета Сент-Эндрюса (Шотландия) подсчитала, что части в атмосфере Солнца во время вспышек могут достигать 60 миллионов градусов Цельсия.
Как отмечают ученые, это на десятки миллионов выше, чем предварительные подсчеты.
