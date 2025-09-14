Ученые признали свою ошибку во время исследования Солнца

Ученые пришли к выводу, что части вспышек на Солнце достигают температуры 60 миллионов градусов Цельсия. Что важно понимать, эти показатели значительно выше предыдущих оценок — от 10 до 40 миллионов градусов.

Солнце не так исследовано, как считалось ранее

По словам ученых, их новое неожиданное открытие может помочь разгадать астрофизическую тайну, которая беспокоит ученых почти полвека.

Что важно понимать, солнечные вспышки — взрывы в атмосфере центральной звезды нашей системы планет, в результате которых происходят всплески мощного излучения.

Ни для кого не секрет, что они способны блокировать работу спутников вблизи Земли, а также искажать радиосигналы и потенциально угрожать астронавтам в космосе.

С 1970-х годов ученые были озадачены удивительной особенностью света, излучаемого вспышками на Солнце. При разложении их на цвета спектральные линии (узкие участки спектра) разных элементов выглядели значительно шире или менее четки, чем должны быть теоретически. Поделиться

В ходе нового масштабного исследования команда ученых под руководством Александра Рассела из Университета Сент-Эндрюса (Шотландия) подсчитала, что части в атмосфере Солнца во время вспышек могут достигать 60 миллионов градусов Цельсия.