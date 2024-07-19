Солнце уже начинает свой следующий цикл — что это значит

Ученые из Бирмингемского университета утверждают, что им удалось зафиксировать первые признаки следующего 11-летнего цикла Солнца. Как известно, звезда находится на пике своей активности.
Главные тезисы
- Солнечный цикл влияет на Землю через всплески электромагнитной энергии, вызывающей полярные сияния и другие явления.
- Изучение солнечного цикла позволяет астрономам измерять скорость вращения звезды и наблюдать ее торсионные колебания.
- Доказательства указывают на начало проявления следующего 26-летнего солнечного цикла, который должен начаться в 2030 году.
Что происходит с Солнцем и как это влияет на Землю
Как объясняют ученые, солнечный цикл — это период, за который магнитное поле Солнца меняется, а его полюсы меняются местами.
Что важно понимать, текущий солнечный цикл являетя 25-м за время наблюдений за активностью пятен на Солнце (с 1755 года).
Он начался в 2019 году и, по предварительным данным, должен завершиться уже через 6 лет — в 2030-м.
Почему для ученых важно изучать солнечный цикл
По словам астрономов, они используют внутренние звуковые волны Солнца для измерения скорости его вращения.
Важно то, что становится заметным узор полос — солнечные торсионные колебания, которые двигаются к экватору Солнца и его полюсам.
Как отметил доктор Рейчел Хау из Университета Бирмингема, он и его команда смогли зафиксировать признак того, что следующий солнечный цикл начинает проявляться.
Просто сейчас можно увидеть первые следы 26-го цикла, который официально начнется лишь примерно в 2030 году.
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