Солнце уже начинает свой следующий цикл — что это значит
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Солнце уже начинает свой следующий цикл — что это значит

Солнце
Читати українською
Источник:  Phys.org

Ученые из Бирмингемского университета утверждают, что им удалось зафиксировать первые признаки следующего 11-летнего цикла Солнца. Как известно, звезда находится на пике своей активности.

Главные тезисы

  • Солнечный цикл влияет на Землю через всплески электромагнитной энергии, вызывающей полярные сияния и другие явления.
  • Изучение солнечного цикла позволяет астрономам измерять скорость вращения звезды и наблюдать ее торсионные колебания.
  • Доказательства указывают на начало проявления следующего 26-летнего солнечного цикла, который должен начаться в 2030 году.

Что происходит с Солнцем и как это влияет на Землю

Как объясняют ученые, солнечный цикл — это период, за который магнитное поле Солнца меняется, а его полюсы меняются местами.

Что важно понимать, текущий солнечный цикл являетя 25-м за время наблюдений за активностью пятен на Солнце (с 1755 года).

Он начался в 2019 году и, по предварительным данным, должен завершиться уже через 6 лет — в 2030-м.

Когда Солнце находится на пике, солнечные пятна, вспышки и корональные выбросы массы на его поверхности становятся очень активными. Это приводит к всплеску мчащейся к Земле электромагнитной энергии и вызывает частые полярные сияния, которые просматриваются даже на малых высотах, — сказано в сообщении.

Фото: phys.org

Почему для ученых важно изучать солнечный цикл

По словам астрономов, они используют внутренние звуковые волны Солнца для измерения скорости его вращения.

Важно то, что становится заметным узор полос — солнечные торсионные колебания, которые двигаются к экватору Солнца и его полюсам.

Как отметил доктор Рейчел Хау из Университета Бирмингема, он и его команда смогли зафиксировать признак того, что следующий солнечный цикл начинает проявляться.

Просто сейчас можно увидеть первые следы 26-го цикла, который официально начнется лишь примерно в 2030 году.

Получив больше данных, я надеюсь, мы сможем лучше понять роль, которую эти потоки играют в запутанном танце плазмы и магнитных полей, формирующих солнечный цикл, — добавил ученый.

Больше по теме

Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Телескоп "Джеймс Вебб" показал впечатляющее рождение солнцевидных звезд — фото
Телескоп "Джеймс Вебб" показал впечатляющее рождение солнцевидных звезд — фото
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Может ли Солнце стать черной дырой — ответ ученых
Может ли Солнце стать черной дырой — ответ ученых
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Первые звезды были в тысячи раз больше Солнца. Ученые объяснили явление
звезда

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?