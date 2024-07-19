Солнце уже начинает свой следующий цикл — что это значит

Ученые из Бирмингемского университета утверждают, что им удалось зафиксировать первые признаки следующего 11-летнего цикла Солнца. Как известно, звезда находится на пике своей активности.

Что происходит с Солнцем и как это влияет на Землю

Как объясняют ученые, солнечный цикл — это период, за который магнитное поле Солнца меняется, а его полюсы меняются местами.

Что важно понимать, текущий солнечный цикл являетя 25-м за время наблюдений за активностью пятен на Солнце (с 1755 года).

Он начался в 2019 году и, по предварительным данным, должен завершиться уже через 6 лет — в 2030-м.

Когда Солнце находится на пике, солнечные пятна, вспышки и корональные выбросы массы на его поверхности становятся очень активными. Это приводит к всплеску мчащейся к Земле электромагнитной энергии и вызывает частые полярные сияния, которые просматриваются даже на малых высотах, — сказано в сообщении. Поделиться

Фото: phys.org

Почему для ученых важно изучать солнечный цикл

По словам астрономов, они используют внутренние звуковые волны Солнца для измерения скорости его вращения.

Важно то, что становится заметным узор полос — солнечные торсионные колебания, которые двигаются к экватору Солнца и его полюсам.

Как отметил доктор Рейчел Хау из Университета Бирмингема, он и его команда смогли зафиксировать признак того, что следующий солнечный цикл начинает проявляться.

Просто сейчас можно увидеть первые следы 26-го цикла, который официально начнется лишь примерно в 2030 году.