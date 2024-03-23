Первые звезды были в тысячи раз больше Солнца. Ученые объяснили явление

Астрономы уже давно пытаются разгадать тайны самых первых звезд, появившихся на свет лишь через мгновение после Большого взрыва. Эти звезды, которые рождались и угасали в течение нескольких сотен миллионов лет, являются важным кусочком космической головоломки.

Почему первые звезды были в тысячи раз больше Солнца

Несмотря на сложности, связанные с исследованием этих светил, астрономы приближаются к разгадке загадки, чему способствуют колоссальные размеры древних звезд. Но почему давние звезды были гораздо больше, чем их современные аналоги?

Когда мы говорим о размере звезд, мы имеем в виду не только их физические размеры, но и массу. Например, если бы Бетельгейзе заняла место Солнца, ее внешние границы простирались почти до Юпитера. И Бетельгейзе — это только верхушка айсберга; такие звезды, как VY Большой Медведицы, делают даже Бетельгейзе просто пятном на космическом гобелене.

Однако эти гигантские размеры часто являются следствием того, что звезды раздуваются, приближаясь к концу своего жизненного цикла, а не их начальной массы. Что касается массы, то самые массивные звезды нашей галактики достигают массы, примерно в 125 раз превышающей массу Солнца.

Что удалось выяснить ученым

Но вот где начинается интрига: недавние открытия свидетельствуют о том, что в ранней Вселенной звезды могли достигать массы, в 5,000-10,000 раз превышающей массу нашего Солнца.

Эти первобытные звезды, получившие название "Популяция III", образовались из первичных элементов — водорода и гелия, с примесями лития, и не содержали тяжелых элементов, которые мы находим в современных звездах. Но, как оказывается, эти, казалось бы, незначительные примеси играли решающую роль.

Оставшиеся после Большого взрыва газовые облака сжимались под собственным весом, нагреваясь до тех пор, пока не загорался ядерный синтез, рождая звезды. Но в отличие от своих современных аналогов эти ранние газовые облака не содержали примесей, которые могли бы эффективно излучать тепло, что позволило им коллапсировать в колоссальные сингулярные звезды, вместо того чтобы распадаться на меньшие.

Однако не все ранние звезды были космическими гигантами. Некоторые теории предполагают минимальный размер, чуть больше 0,8 массы нашего Солнца, из-за периодической фрагментации газовых облаков на меньшие ячейки. Однако, по сравнению с сегодняшними крошечными звездами, такими как Проксима Центавра, даже самые первые звезды были гигантскими.