Перші зірки були в тисячі разів більші за Сонце. Вчені пояснили явище

Астрономи вже давно намагаються розгадати таємниці найперших зірок, що з'явилися на світ лише за мить після Великого вибуху. Ці зірки, що народжувалися і згасали протягом кількох сотень мільйонів років, є важливим шматочком космічної головоломки.

Чому перші зірки були в тисячі разів більші за Сонце

Попри складнощі, пов'язані з дослідженням цих світил, астрономи наближаються до розгадки загадки, чому сприяють колосальні розміри давніх зірок. Але чому давні зорі були набагато більшими, ніж їхні сучасні аналоги?

Коли ми говоримо про розмір зірок, ми маємо на увазі не лише їхні фізичні розміри, але й масу. Наприклад, якби Бетельгейзе зайняла місце Сонця, її зовнішні межі простягалися б майже до Юпітера. І Бетельгейзе — це лише верхівка айсберга; такі зірки, як VY Великої Ведмедиці, роблять навіть Бетельгейзе просто плямою на космічному гобелені.

Однак ці гігантські розміри часто є наслідком того, що зорі роздуваються, наближаючись до кінця свого життєвого циклу, а не їхньої початкової маси. Що стосується маси, то наймасивніші зорі нашої галактики досягають маси, яка приблизно в 125 разів перевищує масу Сонця.

Що вдалось з’ясувати вченим

Але ось де починається інтрига: нещодавні відкриття свідчать про те, що в ранньому Всесвіті зорі могли досягати маси, яка в 5,000-10,000 разів перевищувала масу нашого Сонця.

Ці первісні зорі, що отримали назву "Популяція III", утворилися з первинних елементів — водню та гелію, з домішками літію, і не містили важких елементів, які ми знаходимо в сучасних зорях. Але, як виявляється, ці, здавалося б, незначні домішки відіграли вирішальну роль.

Газові хмари, що залишилися після Великого вибуху, стискалися під власною вагою, нагріваючись до тих пір, поки не спалахував ядерний синтез, народжуючи зірки. Але на відміну від своїх сучасних аналогів, ці ранні газові хмари не містили домішок, які могли б ефективно випромінювати тепло, що дозволило їм колапсувати у колосальні сингулярні зорі, замість того, щоб розпадатись на менші.

Однак не всі ранні зорі були космічними гігантами. Деякі теорії припускають мінімальний розмір, трохи більший за 0,8 маси нашого Сонця, через періодичну фрагментацію газових хмар на менші осередки. Проте, порівняно з сьогоднішніми крихітними зорями, такими як Проксима Центавра, навіть найменші перші зірки були гігантськими.