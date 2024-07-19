Сонце вже починає свій наступний цикл — що це означає
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Сонце вже починає свій наступний цикл — що це означає

сонце
Джерело:  Phys.org

Учені з Бірмінгемського університету стверджують, що їм вдалося зафіксувати перші ознаки наступного 11-річного циклу Сонця. Як відомо, наразі зірка перебуває на піку своєї активності.

Головні тези:

  • Сонячний цикл впливає на Землю через сплески електромагнітної енергії, яка спричинює полярні сяйва та інші явища.
  • Вивчення сонячного циклу дозволяє астрономам вимірювати швидкість обертання зірки та спостерігати її торсійні коливання.
  • Докази вказують на початок прояву наступного 26-річного сонячного циклу, який мав би розпочатися у 2030 році.

Що відбувається з Сонцем та як це впливає на Землю

Як пояснюють науковці, сонячний цикл — це період, за який магнітне поле Сонця змінюється, а його полюси міняються місцями.

Що важливо розуміти, поточний сонячний цикл є 25-м за час спостережень за активністю плям на Сонці (із 1755 року).

Він розпочався у 2019 році і, за попередніми даними, повинен завершитися уже за 6 років — у 2030-му.

Коли Сонце перебуває на піку, сонячні плями, спалахи та корональні викиди маси на його поверхні стають надзвичайно активними. Це призводить до сплеску електромагнітної енергії, що мчить до Землі, і спричиняє часті полярні сяйва, які є видимими навіть на малих висотах, — йдеться в повідомленні.

Фото: phys.org

Чому для науковців важливо вивчати сонячний цикл

За словами астрономів, вони використовують внутрішні звукові хвилі Сонця, щоб виміряти швидкість його обертання.

Важливим є те, що стає помітним візерунок смуг — сонячні торсійні коливання, які рухаються до екватора Сонця та його полюсів.

Як зазначив доктор Рейчел Хау з Університету Бірмінгема, він та його команда змогли зафіксувати ознаку того, що наступний сонячний цикл починає проявлятися.

Просто зараз можна помітити перші сліди 26-го циклу, який офіційно розпочнеться лише приблизно у 2030 році.

Отримавши більше даних, я сподіваюся, ми зможемо краще зрозуміти роль, яку ці потоки відіграють у заплутаному танці плазми та магнітних полів, які формують сонячний цикл, — додав вчений.

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Категорія
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