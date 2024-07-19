Сонце вже починає свій наступний цикл — що це означає

Учені з Бірмінгемського університету стверджують, що їм вдалося зафіксувати перші ознаки наступного 11-річного циклу Сонця. Як відомо, наразі зірка перебуває на піку своєї активності.
Головні тези:
- Сонячний цикл впливає на Землю через сплески електромагнітної енергії, яка спричинює полярні сяйва та інші явища.
- Вивчення сонячного циклу дозволяє астрономам вимірювати швидкість обертання зірки та спостерігати її торсійні коливання.
- Докази вказують на початок прояву наступного 26-річного сонячного циклу, який мав би розпочатися у 2030 році.
Що відбувається з Сонцем та як це впливає на Землю
Як пояснюють науковці, сонячний цикл — це період, за який магнітне поле Сонця змінюється, а його полюси міняються місцями.
Що важливо розуміти, поточний сонячний цикл є 25-м за час спостережень за активністю плям на Сонці (із 1755 року).
Він розпочався у 2019 році і, за попередніми даними, повинен завершитися уже за 6 років — у 2030-му.
Чому для науковців важливо вивчати сонячний цикл
За словами астрономів, вони використовують внутрішні звукові хвилі Сонця, щоб виміряти швидкість його обертання.
Важливим є те, що стає помітним візерунок смуг — сонячні торсійні коливання, які рухаються до екватора Сонця та його полюсів.
Як зазначив доктор Рейчел Хау з Університету Бірмінгема, він та його команда змогли зафіксувати ознаку того, що наступний сонячний цикл починає проявлятися.
Просто зараз можна помітити перші сліди 26-го циклу, який офіційно розпочнеться лише приблизно у 2030 році.
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