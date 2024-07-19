Сонце вже починає свій наступний цикл — що це означає

Учені з Бірмінгемського університету стверджують, що їм вдалося зафіксувати перші ознаки наступного 11-річного циклу Сонця. Як відомо, наразі зірка перебуває на піку своєї активності.

Що відбувається з Сонцем та як це впливає на Землю

Як пояснюють науковці, сонячний цикл — це період, за який магнітне поле Сонця змінюється, а його полюси міняються місцями.

Що важливо розуміти, поточний сонячний цикл є 25-м за час спостережень за активністю плям на Сонці (із 1755 року).

Він розпочався у 2019 році і, за попередніми даними, повинен завершитися уже за 6 років — у 2030-му.

Коли Сонце перебуває на піку, сонячні плями, спалахи та корональні викиди маси на його поверхні стають надзвичайно активними. Це призводить до сплеску електромагнітної енергії, що мчить до Землі, і спричиняє часті полярні сяйва, які є видимими навіть на малих висотах, — йдеться в повідомленні. Поширити

Фото: phys.org

Чому для науковців важливо вивчати сонячний цикл

За словами астрономів, вони використовують внутрішні звукові хвилі Сонця, щоб виміряти швидкість його обертання.

Важливим є те, що стає помітним візерунок смуг — сонячні торсійні коливання, які рухаються до екватора Сонця та його полюсів.

Як зазначив доктор Рейчел Хау з Університету Бірмінгема, він та його команда змогли зафіксувати ознаку того, що наступний сонячний цикл починає проявлятися.

Просто зараз можна помітити перші сліди 26-го циклу, який офіційно розпочнеться лише приблизно у 2030 році.