Голубое Солнце. Ученые раскрыли одну из главных загадок в истории

В 1831 году человечество столкнулось с действительно загадочным событием — Солнце неожиданно “изменило цвет” и стало голубым. Прошло почти 200 лет, и ученые наконец-то готовы объяснить, что на самом деле тогда произошло.
Главные тезисы
- По словам ученых, главная причина такой аномалии – извержение вулкана на Курильских островах.
- Исследователи из Университета Сент-Эндрюса обнаружили убедительные доказательства этого, проведя геохимический анализ.
Феномен голубого Солнца
Неожиданное изменение цвета небесного светила привело к тому, что в течение двух лет на планете Земля царила очень холодная погода, пишет IFLScience.
Долгое время ученые были убеждены, что этот странный эффект произошел из-за извержения, однако они не могли точно определить, какой именно вулкан к этому привел.
Что интересно, о том странном периоде в своих мемуарах вспоминает немецкий композитор Феликс Мендельсон.
Летом 1831 г. из разных уголков мира поступали тревожные сообщения о том, что Солнце стало "синим, фиолетовым и зеленым".
Что на самом деле произошло
Одна из главных версий всегда заключалась в том, что Солнце "изменило цвет" из-за вулканических пылей и газов, которые рассеивали солнечный свет необычным способом.
К такому выводу они пришли сделав геохимический анализ образцов керна льда, который обнаружил "идеальное совпадение отпечатков пальцев" пепелевых отложений.
По словам ученых, момент в лаборатории, когда было проанализировано два пепла вместе, — один из вулкана, а другой из ледникового ядра, — "был настоящим моментом озарения".
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