Голубое Солнце. Ученые раскрыли одну из главных загадок в истории

В 1831 году человечество столкнулось с действительно загадочным событием — Солнце неожиданно “изменило цвет” и стало голубым. Прошло почти 200 лет, и ученые наконец-то готовы объяснить, что на самом деле тогда произошло.

Феномен голубого Солнца

Неожиданное изменение цвета небесного светила привело к тому, что в течение двух лет на планете Земля царила очень холодная погода, пишет IFLScience .

Долгое время ученые были убеждены, что этот странный эффект произошел из-за извержения, однако они не могли точно определить, какой именно вулкан к этому привел.

Что интересно, о том странном периоде в своих мемуарах вспоминает немецкий композитор Феликс Мендельсон.

Пустынная погода, всю ночь и все утро снова шел дождь, холодно, как зимой, на ближайших холмах уже лежит глубокий снег, — писал он. Поделиться

Летом 1831 г. из разных уголков мира поступали тревожные сообщения о том, что Солнце стало "синим, фиолетовым и зеленым".

Фото: flickr.com

Что на самом деле произошло

Одна из главных версий всегда заключалась в том, что Солнце "изменило цвет" из-за вулканических пылей и газов, которые рассеивали солнечный свет необычным способом.

Ученые из Университета Сент-Эндрюса в Шотландии собрали убедительные доказательства того, что извержение вулкана произошло из заварицкой кальдеры на безлюдном острове Симушир, входящем в состав Курильских островов на Дальнем Востоке России, недалеко от Японии. Поделиться

К такому выводу они пришли сделав геохимический анализ образцов керна льда, который обнаружил "идеальное совпадение отпечатков пальцев" пепелевых отложений.

По словам ученых, момент в лаборатории, когда было проанализировано два пепла вместе, — один из вулкана, а другой из ледникового ядра, — "был настоящим моментом озарения".