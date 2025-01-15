Голубое Солнце. Ученые раскрыли одну из главных загадок в истории
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Голубое Солнце. Ученые раскрыли одну из главных загадок в истории

голубое Солнце
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Источник:  online.ua

В 1831 году человечество столкнулось с действительно загадочным событием — Солнце неожиданно “изменило цвет” и стало голубым. Прошло почти 200 лет, и ученые наконец-то готовы объяснить, что на самом деле тогда произошло.

Главные тезисы

  • По словам ученых, главная причина такой аномалии – извержение вулкана на Курильских островах.
  • Исследователи из Университета Сент-Эндрюса обнаружили убедительные доказательства этого, проведя геохимический анализ.

Феномен голубого Солнца

Неожиданное изменение цвета небесного светила привело к тому, что в течение двух лет на планете Земля царила очень холодная погода, пишет IFLScience.

Долгое время ученые были убеждены, что этот странный эффект произошел из-за извержения, однако они не могли точно определить, какой именно вулкан к этому привел.

Что интересно, о том странном периоде в своих мемуарах вспоминает немецкий композитор Феликс Мендельсон.

Пустынная погода, всю ночь и все утро снова шел дождь, холодно, как зимой, на ближайших холмах уже лежит глубокий снег, — писал он.

Летом 1831 г. из разных уголков мира поступали тревожные сообщения о том, что Солнце стало "синим, фиолетовым и зеленым".

Фото: flickr.com

Что на самом деле произошло

Одна из главных версий всегда заключалась в том, что Солнце "изменило цвет" из-за вулканических пылей и газов, которые рассеивали солнечный свет необычным способом.

Ученые из Университета Сент-Эндрюса в Шотландии собрали убедительные доказательства того, что извержение вулкана произошло из заварицкой кальдеры на безлюдном острове Симушир, входящем в состав Курильских островов на Дальнем Востоке России, недалеко от Японии.

К такому выводу они пришли сделав геохимический анализ образцов керна льда, который обнаружил "идеальное совпадение отпечатков пальцев" пепелевых отложений.

По словам ученых, момент в лаборатории, когда было проанализировано два пепла вместе, — один из вулкана, а другой из ледникового ядра, — "был настоящим моментом озарения".

Я не мог поверить, что цифры совпадают. После этого я провел много времени, углубляясь в возраст и размер извержения на Курилах, чтобы по-настоящему убедить себя в том, что совпадение было настоящим, — заявил один из авторов исследования.

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