Блакитне Сонце. Вчені розкрили одну з головних загадок в історії

У 1831 році людство стикнулося з дійсно загадковою подією — Сонце неочікувано “змінило колір” й стало блакитним. Минуло майже 200 років, й науковці нарешті готові пояснити, що насправді сталося.
Головні тези:
- За словами науковців, головна причина такої аномалії - виверження вулкана на Курильських островах.
- Дослідники з Університету Сент-Ендрюса виявили переконливі докази цього, провівши геохімічний аналіз.
Феномен блакитного Сонця
Несподівана зміна кольору небесного світила призвела до того, що протягом двох років на планеті Земля панувала надзвичайно холодна погода, пише IFLScience.
Тривалий час вчені були переконані, що цей дивний ефект стався через виверження, проте вони не могли точно визначити, через який саме вулкан це відбулося.
Що цікаво, про той дивний період у своїх мемуарах згадує німецький композитор Фелікс Мендельсон.
Влітку 1831 року з різних куточків світу надходили тривожні повідомлення про те, що Сонце стало "синім, фіолетовим та зеленим".
Що насправді сталося
Одна з головних версії завжди полягала в тому, що Сонце “змінило колір” через вулканічні пил і гази, які розсіювали сонячне світло у незвичний спосіб.
До такого висновку вони дійшли зробивши геохімічний аналіз зразків керна льоду, який виявив "ідеальний збіг відбитків пальців" попелястих відкладень.
За словами науковців, момент в лабораторії, коли було проаналізовано два попелища разом, — один з вулкана, а інший з льодовикового ядра, — "був справжнім моментом осяяння".
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