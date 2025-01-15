Блакитне Сонце. Вчені розкрили одну з головних загадок в історії

У 1831 році людство стикнулося з дійсно загадковою подією — Сонце неочікувано “змінило колір” й стало блакитним. Минуло майже 200 років, й науковці нарешті готові пояснити, що насправді сталося.

Феномен блакитного Сонця

Несподівана зміна кольору небесного світила призвела до того, що протягом двох років на планеті Земля панувала надзвичайно холодна погода, пише IFLScience .

Тривалий час вчені були переконані, що цей дивний ефект стався через виверження, проте вони не могли точно визначити, через який саме вулкан це відбулося.

Що цікаво, про той дивний період у своїх мемуарах згадує німецький композитор Фелікс Мендельсон.

Пустельна погода, всю ніч і весь ранок знову йшов дощ, холодно, як взимку, на найближчих пагорбах вже лежить глибокий сніг, — писав він. Поширити

Влітку 1831 року з різних куточків світу надходили тривожні повідомлення про те, що Сонце стало "синім, фіолетовим та зеленим".

Фото: flickr.com

Що насправді сталося

Одна з головних версії завжди полягала в тому, що Сонце “змінило колір” через вулканічні пил і гази, які розсіювали сонячне світло у незвичний спосіб.

Вчені з Університету Сент-Ендрюса в Шотландії зібрали переконливі докази того, що виверження вулкана відбулося з Заварицької кальдери на безлюдному острові Симушир, що входить до складу Курильських островів на Далекому Сході Росії, недалеко від Японії. Поширити

До такого висновку вони дійшли зробивши геохімічний аналіз зразків керна льоду, який виявив "ідеальний збіг відбитків пальців" попелястих відкладень.

За словами науковців, момент в лабораторії, коли було проаналізовано два попелища разом, — один з вулкана, а інший з льодовикового ядра, — "був справжнім моментом осяяння".