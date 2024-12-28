У NASA підтвердили, що космічний зонд Parker Solar вцілів і продовжує працювати у нормальному режимі після історичного максимального зближення із Сонцем.
Головні тези:
- Зонд Parker Solar вижив після максимального зближення з Сонцем, пролетівши на відстані усього 6,1 млн км.
- Космічний апарат витримав температуру у 982 градуси Цельсію, пролетівши на швидкості до 692 тисяч км/год.
- Місія зонда полягає у вивченні корони Сонця та походженні сонячного вітру для кращого розуміння процесів у нашій зірці
- NASA очікує отримати детальні дані про стан Parker Solar після максимального зближення 1 січня
- Зонд Parker Solar буде кружляти навколо Сонця на близькій відстані, допоки вчені не відкриють всі таємниці корони та сонячного вітру
Що відомо про максимальне зближення зонду Parker Solar з Сонцем
Космічний зонд пролетів на відстані усього 6,1 млн км від поверхні Сонця 24 грудня. Він пройшов через зовнішню атмосферу нашої материнської зірки, яка називається короною.
У NASA повідомили, що команда операторів Лабораторії прикладної фізики Джона Гопкінса в Меріленді отримали сигнал маячка від зонда незадовго до опівночі у четвер.
У космічному агентстві США очікують на отримання детальних телеметричних даних про стан Parker Solar 1 січня.
Космічний апарат пройшов максимально близько від Сонця на швидкості до 692 тисяч км/год та витримав температуру у 982 градуси Цельсію.
сонячний зонд Parker було запущено у 2018 році, який поступово наближається до Сонця, використовуючи прольоти Венери, аби гравітаційно витягнути його на тіснішу орбіту з Сонцем.
Що відомо про історичну місію зонду Parker Solar
Parker Solar Probe кружлятиме навколо Сонця на близькій відстані принаймні до вересня.
Учені хочуть з'ясувати, чому корона в сотні разів гарячіша за поверхню зірки та що рухає сонячним вітром.
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