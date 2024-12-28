У NASA підтвердили, що космічний зонд Parker Solar вцілів і продовжує працювати у нормальному режимі після історичного максимального зближення із Сонцем.

Що відомо про максимальне зближення зонду Parker Solar з Сонцем

Космічний зонд пролетів на відстані усього 6,1 млн км від поверхні Сонця 24 грудня. Він пройшов через зовнішню атмосферу нашої материнської зірки, яка називається короною.

У NASA повідомили, що команда операторів Лабораторії прикладної фізики Джона Гопкінса в Меріленді отримали сигнал маячка від зонда незадовго до опівночі у четвер.

У космічному агентстві США очікують на отримання детальних телеметричних даних про стан Parker Solar 1 січня.

Зонд NASA Parker Solar

Космічний апарат пройшов максимально близько від Сонця на швидкості до 692 тисяч км/год та витримав температуру у 982 градуси Цельсію.

Таке вивчення Сонця зблизька дозволяє Parker Solar Probe проводити вимірювання, які допомагають вченим краще зрозуміти, як матеріал в цьому регіоні нагрівається до мільйонів градусів, простежити походження сонячного вітру (безперервний потік матеріалу, що виходить з Сонця) і виявити, як енергійні частинки прискорюються до швидкості, близької до швидкості світла, — пояснюють у NASA. Поширити

сонячний зонд Parker було запущено у 2018 році, який поступово наближається до Сонця, використовуючи прольоти Венери, аби гравітаційно витягнути його на тіснішу орбіту з Сонцем.

Що відомо про історичну місію зонду Parker Solar

Parker Solar Probe кружлятиме навколо Сонця на близькій відстані принаймні до вересня.

Учені хочуть з'ясувати, чому корона в сотні разів гарячіша за поверхню зірки та що рухає сонячним вітром.