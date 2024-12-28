В NASA подтвердили, что космический зонд Parker Solar уцелел и продолжает работать в нормальном режиме после максимального исторического сближения с Солнцем.

Что известно о максимальном сближении зонда Parker Solar с Солнцем

Космический зонд пролетел на расстоянии всего 6,1 млн км от Солнца 24 декабря.

В NASA сообщили, что команда операторов Лаборатории прикладной физики Джона Хопкинса в Мэриленде получили сигнал маячка от зонда незадолго до полуночи в четверг.

В космическом агентстве США ожидают получения детальных телеметрических данных о состоянии Parker Solar 1 января.

Зонд NASA Parker Solar

Космический аппарат прошел максимально близко от Солнца на скорости до 692 тысячи км/ч и выдержал температуру в 982 градуса Цельсия.

Такое изучение Солнца вблизи позволяет Parker Solar Probe проводить измерения, помогающие ученым лучше понять, как материал в этом регионе нагревается до миллионов градусов, проследить происхождение солнечного ветра (непрерывный поток исходящего из Солнца) и выявить, как энергичные частицы ускоряются до скорости. , близкой к скорости света, — объясняют в NASA. Поделиться

Солнечный зонд Parker был запущен в 2018 году, который постепенно приближается к Солнцу, используя пролеты Венеры, чтобы гравитационно вытащить его на более тесную орбиту с Солнцем.

Что известно об исторической миссии зонда Parker Solar

Parker Solar Probe будет кружить вокруг Солнца на близком расстоянии по крайней мере до сентября.

Ученые хотят выяснить, почему корона в сотни раз горячее поверхности звезды и двигающей солнечным ветром.