В NASA подтвердили, что космический зонд Parker Solar уцелел и продолжает работать в нормальном режиме после максимального исторического сближения с Солнцем.
Главные тезисы
- Зонд NASA Parker Solar успешно пролетел на расстоянии всего 6,1 млн. км от Солнца, выдержав температуру в 982 градуса Цельсия.
- Миссия зонда состоит в исследовании короны Солнца и происхождении солнечного ветра для лучшего понимания процессов в звезде.
- Космический аппарат Parker Solar Probe был запущен в 2018 году и постепенно приближается к Солнцу, проводя сложные измерения вблизи звезды.
- Ученые надеются, что исследования зонда помогут понять, почему корона Солнца настолько горяча и как ускоряются энергетические частицы.
- NASA ожидает получить новые данные о состоянии Parker Solar после максимального сближения 1 января и продолжает исследовать тайны Солнца с помощью современных технологий.
Что известно о максимальном сближении зонда Parker Solar с Солнцем
Космический зонд пролетел на расстоянии всего 6,1 млн км от Солнца 24 декабря.
В NASA сообщили, что команда операторов Лаборатории прикладной физики Джона Хопкинса в Мэриленде получили сигнал маячка от зонда незадолго до полуночи в четверг.
В космическом агентстве США ожидают получения детальных телеметрических данных о состоянии Parker Solar 1 января.
Космический аппарат прошел максимально близко от Солнца на скорости до 692 тысячи км/ч и выдержал температуру в 982 градуса Цельсия.
Солнечный зонд Parker был запущен в 2018 году, который постепенно приближается к Солнцу, используя пролеты Венеры, чтобы гравитационно вытащить его на более тесную орбиту с Солнцем.
Что известно об исторической миссии зонда Parker Solar
Parker Solar Probe будет кружить вокруг Солнца на близком расстоянии по крайней мере до сентября.
Ученые хотят выяснить, почему корона в сотни раз горячее поверхности звезды и двигающей солнечным ветром.
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