Зонд NASA пережил максимальное сближение с Солнцем
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Наука и медицина
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Зонд NASA пережил максимальное сближение с Солнцем

Зонд NASA Parker Solar
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Источник:  Reuters

В NASA подтвердили, что космический зонд Parker Solar уцелел и продолжает работать в нормальном режиме после максимального исторического сближения с Солнцем.

Главные тезисы

  • Зонд NASA Parker Solar успешно пролетел на расстоянии всего 6,1 млн. км от Солнца, выдержав температуру в 982 градуса Цельсия.
  • Миссия зонда состоит в исследовании короны Солнца и происхождении солнечного ветра для лучшего понимания процессов в звезде.
  • Космический аппарат Parker Solar Probe был запущен в 2018 году и постепенно приближается к Солнцу, проводя сложные измерения вблизи звезды.
  • Ученые надеются, что исследования зонда помогут понять, почему корона Солнца настолько горяча и как ускоряются энергетические частицы.
  • NASA ожидает получить новые данные о состоянии Parker Solar после максимального сближения 1 января и продолжает исследовать тайны Солнца с помощью современных технологий.

Что известно о максимальном сближении зонда Parker Solar с Солнцем

Космический зонд пролетел на расстоянии всего 6,1 млн км от Солнца 24 декабря.

В NASA сообщили, что команда операторов Лаборатории прикладной физики Джона Хопкинса в Мэриленде получили сигнал маячка от зонда незадолго до полуночи в четверг.

В космическом агентстве США ожидают получения детальных телеметрических данных о состоянии Parker Solar 1 января.

Зонд NASA Parker Solar не пострадал после максимального сближения с Солнцем
Зонд NASA Parker Solar

Космический аппарат прошел максимально близко от Солнца на скорости до 692 тысячи км/ч и выдержал температуру в 982 градуса Цельсия.

Такое изучение Солнца вблизи позволяет Parker Solar Probe проводить измерения, помогающие ученым лучше понять, как материал в этом регионе нагревается до миллионов градусов, проследить происхождение солнечного ветра (непрерывный поток исходящего из Солнца) и выявить, как энергичные частицы ускоряются до скорости. , близкой к скорости света, — объясняют в NASA.

Солнечный зонд Parker был запущен в 2018 году, который постепенно приближается к Солнцу, используя пролеты Венеры, чтобы гравитационно вытащить его на более тесную орбиту с Солнцем.

Что известно об исторической миссии зонда Parker Solar

Parker Solar Probe будет кружить вокруг Солнца на близком расстоянии по крайней мере до сентября.

Ученые хотят выяснить, почему корона в сотни раз горячее поверхности звезды и двигающей солнечным ветром.

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