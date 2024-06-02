Космический корабль Chang'e-6 отберет на Луне образцы камней и почвы

Поверхности Луны зонд затронул в 01:23 2 июня (по Киеву). На Луне космический корабль должен отнять образцы камней и почвы.

В Китае заявили, что миссия чрезвычайно сложна, поскольку Chang'e-6 приземлился на обратной стороне Луны, которая обращена от Земли.

Посадка на обратной стороне Луны очень сложна, потому что нет прямой видимости. Нужно полагаться на многие факторы, чтобы контролировать происходящее, — объяснил технический специалист Европейского космического агентства Нил Мелвилл-Кенни, работающий с Китаем. Поделиться

Также он добавил, что в высоких широтах есть определенные препятствия, очень сильно влияющие на системы посадочных аппаратов.

Как известно, зонд Chang'e-6 был запущен 3 мая на китайской ракете Long March 5 из центра запуска спутников Wenchang на южном острове Хайнань.

Окраин Луны он достиг примерно через неделю, после чего начал подготовку к посадке.

NASA сфотографировал странный объект над Луной

Космический аппарат NASA Lunar Reconnaissance Orbiter, занимающийся исследованием Луны, сфотографировал на первый взгляд загадочный летящий над поверхностью Луны объект. Но на самом деле этот объект точно не связан с НЛО или чем-то таинственным и загадочным.

На фотографиях, сделанных Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), изображена тонкая горизонтальная линия объекта, напоминающая доску Серебряного Серфера из вселенной Marvel.

Но этот объект не является чем-то из мира комиксов, фильмов о супергероях или даже НЛО. Он принадлежит Южной Корее.

Космический аппарат NASA сделал несколько снимков орбитального аппарата Danuri.

Два орбитальных зонда двигались по почти параллельным орбитам, но пронеслись мимо друг друга в противоположных направлениях еще в начале марта. Но NASA показало эти снимки только сейчас.