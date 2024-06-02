Космічний корабель Chang'e-6 відбере на Місяці зразки каменів і ґрунту

Поверхні Місяця зонд торкнувся о 01:23 2 червня (за Києвом). На Місяці космічний корабель має відібрати зразки каменів і ґрунту.

У Китаї заявили, що місія є надзвичайно складною, оскільки Chang'e-6 приземлився на зворотному боці Місяця, який обернений від Землі.

Посадка на зворотному боці Місяця дуже складна, тому що немає прямої видимості. Потрібно покладатися на багато факторів, щоб контролювати те, що відбувається, — пояснив технічний спеціаліст Європейського космічного агентства Ніл Мелвілл-Кенні, який працює з Китаєм. Поширити

Також він додав, що у високих широтах є певні перешкоди, які дуже сильно впливають на системи посадкових апаратів.

Як відомо, зонд Chang'e-6 був запущений 3 травня на китайській ракеті Long March 5 із центру запуску супутників Wenchang на південному острові Хайнань.

Околиць Місяця він досягнув приблизно за тиждень, після чого розпочав підготовку до посадки.

NASA сфотографував дивний об'єкт над Місяцем

Космічний апарат NASA Lunar Reconnaissance Orbiter, який займається дослідженням Місяця, сфотографував на перший погляд загадковий об'єкт, що летить над поверхнею Місяця. Але насправді цей об'єкт точно не пов'язаний з НЛО або з чимось таємничим і загадковим.

На фотографіях, які зробив Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), зображено тонку горизонтальну лінію об'єкта, що нагадує дошку Срібного Серфера зі всесвіту Marvel.

Але цей об'єкт не є чимось зі світу коміксів, фільмів про супергероїв або навіть НЛО. Він належить Південній Кореї.

Космічний апарат NASA зробив кілька знімків орбітального апарату Danuri.

Два орбітальних зонди рухалися по майже паралельних орбітах, але пронеслися повз один одного в протилежних напрямках ще на початку березня. Але NASA показало ці знімки тільки зараз.