Зонд NASA пролетит рекордно близко от Солнца
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Наука и медицина
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Зонд NASA пролетит рекордно близко от Солнца

зонд NASA Parker Solar Probe
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Источник:  Голос Америки

Космический зонд NASA Parker Solar Probe пролетит на рекордно близком расстоянии от Солнца. До этого еще никому не удавалось подлететь на такое близкое расстояние от Звезды.

Главные тезисы

  • Зонд NASA Parker Solar Probe совершит историческое сближение с Солнцем, изучая солнечную атмосферу и поверхность звезды.
  • Миссия зонда направлена на изучение причин высоких температур солнечной короны и движения солнечного ветра.
  • Ученые ожидают новых открытий в солнечной физике и астрономии благодаря результатам полета зонда Parker Solar Probe.
  • Зонд достигнет рекордной скорости и сможет выдержать экстремальную температуру в солнечной атмосфере.

Что известно об историческом приближении зонда NASA к Солнцу

Parker Solar Probe был запущен NASA еще в 2018 году с целью приблизиться к Солнцу на максимальное расстояние для анализа процессов на поверхности звезды.

Зонд уже успел пролететь мимо солнечной короны.

Планируется, что во вторник зонд пронесется через раскаленную солнечную атмосферу и пролетит в рекордные 6 миллионов километров от поверхности звезды.

Если бы Солнце и Земля находились на противоположных концах футбольного поля, Parker был бы на линии 4 ярда (3,6 метра), — объясняет ученый из NASA Джо Вестлейк.

Зонд NASA Parker Solar Probe пролетит максимально близко от Солнца
Зонд NASA Parker Solar Probe

Авторы материала отмечают, что исследователи смогут получить результаты путешествия Parker Solar Probe только через несколько дней, поскольку в период, когда зонд будет пролетать максимально близко от Солнца, он будет вне зоны связи.

Что ученые хотят понять, приблизившись максимально близко к Солнцу

По словам ученых, зонд достигнет скорости 690 тыс. км в час во время максимального сближения с Солнцем.

Пока это максимальная скорость, которой когда-либо достигал созданный человеком космический аппарат, оснащенный тепловым экраном. При этом Parker Solar Probe способен выдерживать температуру в 1 тыс. 371 градус Цельсия.

Parker Solar Probe будет кружить вокруг Солнца на близком расстоянии по крайней мере до сентября.

Ученые хотят выяснить, почему корона в сотни раз горячее поверхности звезды и двигающей солнечным ветром.

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