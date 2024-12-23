Космический зонд NASA Parker Solar Probe пролетит на рекордно близком расстоянии от Солнца. До этого еще никому не удавалось подлететь на такое близкое расстояние от Звезды.

Что известно об историческом приближении зонда NASA к Солнцу

Parker Solar Probe был запущен NASA еще в 2018 году с целью приблизиться к Солнцу на максимальное расстояние для анализа процессов на поверхности звезды.

Зонд уже успел пролететь мимо солнечной короны.

Планируется, что во вторник зонд пронесется через раскаленную солнечную атмосферу и пролетит в рекордные 6 миллионов километров от поверхности звезды.

Если бы Солнце и Земля находились на противоположных концах футбольного поля, Parker был бы на линии 4 ярда (3,6 метра), — объясняет ученый из NASA Джо Вестлейк. Поделиться

Зонд NASA Parker Solar Probe

Авторы материала отмечают, что исследователи смогут получить результаты путешествия Parker Solar Probe только через несколько дней, поскольку в период, когда зонд будет пролетать максимально близко от Солнца, он будет вне зоны связи.

Что ученые хотят понять, приблизившись максимально близко к Солнцу

По словам ученых, зонд достигнет скорости 690 тыс. км в час во время максимального сближения с Солнцем.

Пока это максимальная скорость, которой когда-либо достигал созданный человеком космический аппарат, оснащенный тепловым экраном. При этом Parker Solar Probe способен выдерживать температуру в 1 тыс. 371 градус Цельсия.

Parker Solar Probe будет кружить вокруг Солнца на близком расстоянии по крайней мере до сентября.

Ученые хотят выяснить, почему корона в сотни раз горячее поверхности звезды и двигающей солнечным ветром.