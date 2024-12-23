Космический зонд NASA Parker Solar Probe пролетит на рекордно близком расстоянии от Солнца. До этого еще никому не удавалось подлететь на такое близкое расстояние от Звезды.
Главные тезисы
- Зонд NASA Parker Solar Probe совершит историческое сближение с Солнцем, изучая солнечную атмосферу и поверхность звезды.
- Миссия зонда направлена на изучение причин высоких температур солнечной короны и движения солнечного ветра.
- Ученые ожидают новых открытий в солнечной физике и астрономии благодаря результатам полета зонда Parker Solar Probe.
- Зонд достигнет рекордной скорости и сможет выдержать экстремальную температуру в солнечной атмосфере.
Что известно об историческом приближении зонда NASA к Солнцу
Parker Solar Probe был запущен NASA еще в 2018 году с целью приблизиться к Солнцу на максимальное расстояние для анализа процессов на поверхности звезды.
Зонд уже успел пролететь мимо солнечной короны.
Планируется, что во вторник зонд пронесется через раскаленную солнечную атмосферу и пролетит в рекордные 6 миллионов километров от поверхности звезды.
Авторы материала отмечают, что исследователи смогут получить результаты путешествия Parker Solar Probe только через несколько дней, поскольку в период, когда зонд будет пролетать максимально близко от Солнца, он будет вне зоны связи.
Что ученые хотят понять, приблизившись максимально близко к Солнцу
По словам ученых, зонд достигнет скорости 690 тыс. км в час во время максимального сближения с Солнцем.
Пока это максимальная скорость, которой когда-либо достигал созданный человеком космический аппарат, оснащенный тепловым экраном. При этом Parker Solar Probe способен выдерживать температуру в 1 тыс. 371 градус Цельсия.
Parker Solar Probe будет кружить вокруг Солнца на близком расстоянии по крайней мере до сентября.
Ученые хотят выяснить, почему корона в сотни раз горячее поверхности звезды и двигающей солнечным ветром.
Больше по теме
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-