Космічний зонд NASA Parker Solar Probe пролетить на рекордно близькій відстані від Сонця. До цього ще нікому не вдавалось підлетіти на таку близьку відстань від Зірки.

Що відомо про історичне наближення зонду NASA до Сонця

Parker Solar Probe був запущений NASA ще у 2018 році із метою наблизитись до Сонця на максимальну відстань для аналізу процесів на поверхні зірки.

Зонд вже встиг пролетіти повз сонячну корону.

Планується, що у вівторок зонд пронесеться через розпечену сонячну атмосферу і пролетить за рекордні 6 мільйонів кілометрів від поверхні зірки.

Якби Сонце і Земля перебували на протилежних кінцях футбольного поля, Parker був би на лінії 4 ярдів (3,6 метра), — пояснює учений з NASA Джо Вестлейк. Поширити

Зонд NASA Parker Solar Probe

Автори матеріалу зазначають, що дослідники зможуть отримати результати подорожі Parker Solar Probe лише через кілька днів, оскільки у період, коли зонд пролітатиме максимально близько від Сонця, він буде поза межами зони зв’язку.

Що науковці хочуть зрозуміти, наблизившись максимально близько до Сонця

За словами науковців, зонд досягне швидкості 690 тис км на годину під час максимального зближення із Сонцем.

Наразі це максимальна швидкість, якої коли-небудь досягав створений людиною космічний апарат, оснащений тепловим екраном. При цьому Parker Solar Probe здатен витримувати температуру у 1 тис 371 градус Цельсія.

Parker Solar Probe кружлятиме навколо Сонця на близькій відстані принаймні до вересня.

Учені хочуть з'ясувати, чому корона в сотні разів гарячіша за поверхню зірки та що рухає сонячним вітром.