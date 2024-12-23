Космічний зонд NASA Parker Solar Probe пролетить на рекордно близькій відстані від Сонця. До цього ще нікому не вдавалось підлетіти на таку близьку відстань від Зірки.
Головні тези:
- Космічний зонд NASA Parker Solar Probe підлітає до Сонця на історично близьку відстань, яку раніше нікому не вдавалося досягти.
- Мета місії полягає у вивченні процесів на поверхні зірки та аналізі сонячної атмосфери.
- Зонд досягне надзвичайної швидкості та витримає величезні температури у сонячній атмосфері.
- Вчені сподіваються з'ясувати причини високих температур сонячної корони та вивчити рух сонячного вітру.
- Результати подорожі зонда Parker Solar Probe обіцяють нові відкриття в сонячній фізиці та астрономії.
Що відомо про історичне наближення зонду NASA до Сонця
Parker Solar Probe був запущений NASA ще у 2018 році із метою наблизитись до Сонця на максимальну відстань для аналізу процесів на поверхні зірки.
Зонд вже встиг пролетіти повз сонячну корону.
Планується, що у вівторок зонд пронесеться через розпечену сонячну атмосферу і пролетить за рекордні 6 мільйонів кілометрів від поверхні зірки.
Автори матеріалу зазначають, що дослідники зможуть отримати результати подорожі Parker Solar Probe лише через кілька днів, оскільки у період, коли зонд пролітатиме максимально близько від Сонця, він буде поза межами зони зв’язку.
Що науковці хочуть зрозуміти, наблизившись максимально близько до Сонця
За словами науковців, зонд досягне швидкості 690 тис км на годину під час максимального зближення із Сонцем.
Наразі це максимальна швидкість, якої коли-небудь досягав створений людиною космічний апарат, оснащений тепловим екраном. При цьому Parker Solar Probe здатен витримувати температуру у 1 тис 371 градус Цельсія.
Parker Solar Probe кружлятиме навколо Сонця на близькій відстані принаймні до вересня.
Учені хочуть з'ясувати, чому корона в сотні разів гарячіша за поверхню зірки та що рухає сонячним вітром.
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