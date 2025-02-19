Ученые предупреждают об опасности солнцезащитных кремов для окружающей среды

Ученые бьют тревогу из-за влияния солнцезащитных кремов на морскую среду – их компоненты могут нанести вред рыбе и кораллам.

Солнцезащитные кремы опасны для окружающей среды - исследование

Об этом говорится в обзоре британских ученых, опубликованном в научном журнале Marine Pollution Bulletin.

Мировой рынок солнцезащитных средств растет достаточно быстро. По прогнозам, к 2028 году их продажи составят 13,6 млрд дол.

В одном из исследований ученые предположили, что среднестатистический человек за один раз использует 36 г солнцезащитного крема. Повторно она наносит такое же количество спустя 90 минут.

Если с кожи смывается 50% средства, то на одном пляже из 1000 посетителей в океан может попасть 35 килограммов крема. Поделиться

Солнцезащитные средства содержат химические соединения, известные как псевдостойкие загрязнители, которые блокируют солнечные ультрафиолетовые (УФ) лучи и могут привести к выцветанию и деформации кораллов и снижению плодовитости рыбы.

По оценкам ученых, только в зоны коралловых рифов ежегодно попадает от 6 до 14 тысяч тонн УФ-фильтров.

В новом обзоре британские ученые проанализировали более 110 публикаций, связанных с солнцезащитными кремами, УФ-фильтрами и их влиянием на окружающую среду.

УФ-фильтры нашли в морской среде по всему миру: от туристических до отдаленных мест, таких как Антарктида. Эти соединения могут попадать в воду непосредственно — например, во время купания — и косвенно — через пляжные души или полотенца. Поделиться

Наиболее распространенным соединением, содержащимся в УФ-фильтрах, является бензофенон-3. Европейское химическое агентство исследует его как возможный разрушитель гормонов.

Загрязнение УФ-фильтрами также было обнаружено в сельскохозяйственной практике: когда переработанная вода из очистных сооружений используется как удобрение для почвы. Такие загрязнители не только влияют на сельскохозяйственные культуры, но и попадают в водную среду из-за стоков.

А традиционные технологии очистки сточных вод, таких как озонирование (удаление загрязнителей озоном), оказались неэффективными для уменьшения токсичности УФ-фильтров.