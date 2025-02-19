Ученые предупреждают об опасности солнцезащитных кремов для окружающей среды

Ученые бьют тревогу из-за влияния солнцезащитных кремов на морскую среду – их компоненты могут нанести вред рыбе и кораллам.
Главные тезисы
- Компоненты солнцезащитных кремов могут вызвать вред окружающей среде, включая коралловые рифы и плодовитость рыб.
- Недостаточное изучение влияния солнцезащитных кремов на морскую жизнь вызывает серьезные опасения у ученых.
- Химические соединения в солнцезащитных средствах, такие как бензофенон-3, могут быть вредны как для морской среды, так и для здоровья человека.
Солнцезащитные кремы опасны для окружающей среды - исследование
Об этом говорится в обзоре британских ученых, опубликованном в научном журнале Marine Pollution Bulletin.
Мировой рынок солнцезащитных средств растет достаточно быстро. По прогнозам, к 2028 году их продажи составят 13,6 млрд дол.
В одном из исследований ученые предположили, что среднестатистический человек за один раз использует 36 г солнцезащитного крема. Повторно она наносит такое же количество спустя 90 минут.
Солнцезащитные средства содержат химические соединения, известные как псевдостойкие загрязнители, которые блокируют солнечные ультрафиолетовые (УФ) лучи и могут привести к выцветанию и деформации кораллов и снижению плодовитости рыбы.
По оценкам ученых, только в зоны коралловых рифов ежегодно попадает от 6 до 14 тысяч тонн УФ-фильтров.
В новом обзоре британские ученые проанализировали более 110 публикаций, связанных с солнцезащитными кремами, УФ-фильтрами и их влиянием на окружающую среду.
Наиболее распространенным соединением, содержащимся в УФ-фильтрах, является бензофенон-3. Европейское химическое агентство исследует его как возможный разрушитель гормонов.
Загрязнение УФ-фильтрами также было обнаружено в сельскохозяйственной практике: когда переработанная вода из очистных сооружений используется как удобрение для почвы. Такие загрязнители не только влияют на сельскохозяйственные культуры, но и попадают в водную среду из-за стоков.
А традиционные технологии очистки сточных вод, таких как озонирование (удаление загрязнителей озоном), оказались неэффективными для уменьшения токсичности УФ-фильтров.
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