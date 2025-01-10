Исследователи обнаружили опасные отходы в морепродуктах
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Исследователи обнаружили опасные отходы в морепродуктах

Морепродукты
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Американские ученые из Университета Орегон обнаружили частицы пластика и других отходов в морепродуктах, выловленных на Тихоокеанском северо-западе Северной Америки.

Главные тезисы

  • Микропластик и опасные отходы найдены в морепродуктах Тихоокеанского северо-запада, что представляет угрозу для здоровья потребителей.
  • Морские креветки-фильтраторы также накапливают пластиковые отходы, свидетельствуя о распространенности загрязнения в океанах.
  • Микропластик перемещается из кишечника в ткани морских животных, что может оказать влияние на здоровье людей.
  • Использование продуктов, выделяющих микропластик, приводит к цикличному загрязнению окружающей среды и морепродуктов.
  • Ученые советуют осторожность при употреблении морепродуктов, особенно двустворчатых моллюсков, из-за большего количества микропластика в их тканях.

Жители океанов собирают опасные отходы, а затем снова попадают на стол к людям

Отмечается, что частицы пластика, отходов и загрязнений были обнаружены в тканях практически всех рыб и моллюсков, выловленных на Тихоокеанском северо-западе Северной Америки.

В частности, ученые исследовали 182 жителя Тихого океана, выловленных у побережья Орегона, или приобретенных на рынках в штате.

В морепродуктах обнаружили частицы загрязнения и микропластика.
Морепродукты

Только у двух из них — лингода и сельди в отобранном съедобном фрагменте не было обнаружено подозрительных частиц.

Однако опасные частицы были найдены в тканях других рыб и моллюсков, среди которых морской окунь, лингкод, чавич, тихоокеанская сельдь, тихоокеанская минога и розовые креветки.

Среди обнаруженных частиц — волокна окрашенного хлопка, целлюлоза из бумаги и картона и микроскопические частицы пластика.

Очень тревожно, что микроволокна, по-видимому, перемещаются из кишечника в другие ткани, такие как мышцы. Это имеет широкие последствия для других организмов, включая, возможно, и людей, отмечает экотоксиколог Сюзанна Брандер.

Не так давно учёные обратили внимание, что в организме людей, употребляющих значительное количество морепродуктов, обнаруживают большее количество микропластика.

Особенно, если речь идет о тех, кто употребляет двустворчатые моллюски, среди которых устрицы и мидии.

Вместе с тем, как долго этот пластик остается в организме и как на него влияет неизвестно.

Советуют ли ученые отказаться от потребления морепродуктов

По словам Сюзанны Брандер и ее коллег, их выводы не свидетельствуют о том, что людям следует вообще отказаться от употребления морепродуктов.

Однако очень важна информированность о реальном положении вещей.

Сейчас частицы краски, сажи и микропластика, созданные человеком, настолько вездесущи, что их невозможно избавиться. Эти загрязнители теперь существуют в воздухе, воде и во многих блюдах, кроме морепродуктов.

Если мы утилизируем и используем продукты, выделяющие микропластик, то этот микропластик попадает в окружающую среду и поглощается тем, что мы едим. То, что мы выбрасываем в окружающую среду, в конце концов, возвращается к нам на тарелки, — объясняет эколог Элиз Гранек из Портлендского государственного университета.

В прибрежных водах Орегона у креветок-фильтраторов были одни из самых высоких концентраций накапливающихся в их телах пластиковых отходов.

Ученые считают, что это происходит из-за того, что креветки живут в верхнем слое воды вблизи поверхности, где находится плавающий пластик и зоопланктон.

Мы обнаружили, что более мелкие организмы, которые мы отобрали, похоже, поглощают больше антропогенных, неодушевленных частиц. Креветки и мелкая рыба, например сельдь, питаются более мелкими пищевыми объектами, такими как зоопланктон. Другие исследования выявили высокую концентрацию пластика в районе скопления зоопланктона, и эти антропогенные частицы могут напоминать зоопланктон и, таким образом, поглощаться животными, питающимися зоопланктоном, отмечает Элиз Гранек.

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