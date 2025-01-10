Американские ученые из Университета Орегон обнаружили частицы пластика и других отходов в морепродуктах, выловленных на Тихоокеанском северо-западе Северной Америки.
Главные тезисы
- Микропластик и опасные отходы найдены в морепродуктах Тихоокеанского северо-запада, что представляет угрозу для здоровья потребителей.
- Морские креветки-фильтраторы также накапливают пластиковые отходы, свидетельствуя о распространенности загрязнения в океанах.
- Микропластик перемещается из кишечника в ткани морских животных, что может оказать влияние на здоровье людей.
- Использование продуктов, выделяющих микропластик, приводит к цикличному загрязнению окружающей среды и морепродуктов.
- Ученые советуют осторожность при употреблении морепродуктов, особенно двустворчатых моллюсков, из-за большего количества микропластика в их тканях.
Жители океанов собирают опасные отходы, а затем снова попадают на стол к людям
Отмечается, что частицы пластика, отходов и загрязнений были обнаружены в тканях практически всех рыб и моллюсков, выловленных на Тихоокеанском северо-западе Северной Америки.
В частности, ученые исследовали 182 жителя Тихого океана, выловленных у побережья Орегона, или приобретенных на рынках в штате.
Только у двух из них — лингода и сельди в отобранном съедобном фрагменте не было обнаружено подозрительных частиц.
Однако опасные частицы были найдены в тканях других рыб и моллюсков, среди которых морской окунь, лингкод, чавич, тихоокеанская сельдь, тихоокеанская минога и розовые креветки.
Среди обнаруженных частиц — волокна окрашенного хлопка, целлюлоза из бумаги и картона и микроскопические частицы пластика.
Не так давно учёные обратили внимание, что в организме людей, употребляющих значительное количество морепродуктов, обнаруживают большее количество микропластика.
Особенно, если речь идет о тех, кто употребляет двустворчатые моллюски, среди которых устрицы и мидии.
Вместе с тем, как долго этот пластик остается в организме и как на него влияет неизвестно.
Советуют ли ученые отказаться от потребления морепродуктов
По словам Сюзанны Брандер и ее коллег, их выводы не свидетельствуют о том, что людям следует вообще отказаться от употребления морепродуктов.
Однако очень важна информированность о реальном положении вещей.
Сейчас частицы краски, сажи и микропластика, созданные человеком, настолько вездесущи, что их невозможно избавиться. Эти загрязнители теперь существуют в воздухе, воде и во многих блюдах, кроме морепродуктов.
В прибрежных водах Орегона у креветок-фильтраторов были одни из самых высоких концентраций накапливающихся в их телах пластиковых отходов.
Ученые считают, что это происходит из-за того, что креветки живут в верхнем слое воды вблизи поверхности, где находится плавающий пластик и зоопланктон.
Больше по теме
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-