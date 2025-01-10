Американські науковці з Університету Орегон виявили частинки пластику та інших відходах у морепродуктах, виловлених на Тихоокеанському північному заході Північної Америки.
Головні тези:
- За результатами дослідження, в морепродуктах Тихоокеанського північного заходу Північної Америки були виявлені частинки пластику та інших відходів, що може викликати серйозні наслідки для здоров'я споживачів.
- Мікропластик та інші небезпечні відходи виявлені у тканинах практично всіх риб та молюсків, що є серйозною загрозою для організмів, що їх споживають.
- Навіть морські креветки-фільтратори накопичують пластикові відходи, що свідчить про широке поширення забруднення в океанах, що може потенційно вплинути на здоров'я людей.
- Невідомо, як довго мікропластик залишається в організмі людини та які наслідки це може мати для здоров'я. Науковці радять бути обережними при вживанні морепродуктів.
Мешканці океанів збирають небезпечні відходи, а потім знову потрапляють на стіл до людей
Зазначається, що частинки пластику, відходів та забруднень були виявлені у тканинах практично всіх риб та молюсків, виловлених на Тихоокеанському північному заході Північної Америки.
Зокрема, науковці дослідили 182 мешканця Тихого океану, виловлених поблизу узбережжя Орегона, або придбаних на ринках у штаті.
Тільки у двох з них — лінгкода та оселедця у відібраному їстівному фрагменті не було виявлено підозрілих частинок.
Однак небезпечні частинки було знайдено в тканинах інших риб і молюсків, серед яких морський окунь, лінгкод, чавич, тихоокеанський оселедець, тихоокеанська мінога і рожеві креветки.
Серед виявлених часток — волокна пофарбованої бавовни, целюлоза з паперу і картону і мікроскопічні частинки пластику.
Не так давно науковці звернули увагу, що в організмі людей, які вживають значну кількість морепродуктів, виявляють більшу кількість мікропластику.
Особливо, якщо мова йде про тих, хто вживає двостулкових молюсків, серед яких устриці та мідії.
Разом з тим, як довго цей пластик залишається в організмі і як на нього впливає, невідомо.
Чи радять науковці відмовитись від споживання морепродуктів
За словами Сюзанни Брандер та її колег, їхні висновки не свідчать про те, що людям слід взагалі відмовитись від вживання морепродуктів.
Однак дуже важливим є інформованність про реальний стан речей.
На даний момент частинки фарби, сажі та мікропластику, створені людиною, настільки всюдисущі, що їх неможливо позбутися. Ці забруднювачі тепер існують у повітрі, воді та у багатьох стравах, крім морепродуктів.
У прибережних водах Орегона у креветок-фільтраторів були одні з найвищих концентрацій пластикових відходів, що накопичуються в їхніх тілах.
Вчені вважають, що це відбувається через те, що креветки живуть у верхньому шарі води поблизу поверхні, де знаходиться плаваючий пластик і зоопланктон.
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