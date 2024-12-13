Інженер Деніел Керіс зі США розробив пристрій, що отримав назву Carismatic Generator, здатний перетворювати будь-які пластикові відходи на енергію.

Що відомо про унікальну розробку американського інженера

Зазначається, що Керіс понад 40 років працював інженером-технологом, що стало визначальним у розробці ним власного генератора на пластикових відходах.

Він також витратив близько 10 років на вдосконалення свого пристрою.

Генератор з переробки пластику в енергію

Керіс мав на меті винайти ефективний та економічно вигідний спосіб переробки пластику, який не тільки дозволяє зменшити кількість відходів, однак й надає екологічно чисту енергію.

Як працює генератор з перетворення пластику на енергію

Пристрій спочатку подрібнює пластикові відходи у порошок, які після цього потрапляють у генератор і нагріваються до температури 2 тис градусів за Цельсієм, генеруючи теплову енергію, яку можна перетворити як на електричну, так і на механічну.

За рахунок перегріву виникає теплова реакція, внаслідок чого пластик розкладається і виділяє велику кількість теплової енергії.

Тепло використовується для нагрівання води, яка перетворюється на пару і під тиском обертає турбіну, перетворюючи теплову енергію в механічну.

Генератор, що перетворює механічну енергію на електрику, можна використовувати для потреб домогосподарств або малих підприємств.

Наразі Керіс заснував компанію Caris Incorporated, яка шукає фінансування для подальшого вдосконалення та серійного виробництва цього пристрою.

Інженер сподівається, що генератор буде доступний за розумною ціною і стане безпечним для встановлення в квартирах, приватних будинках, а також в комерційних і промислових будівлях.