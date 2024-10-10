Науковці з'ясували, що феноли, які містяться у шампунях, пластиковому посуді та інших продуктах, здатні провокувати порушення серцевого ритму.
Головні тези:
- Феноли у шампунях та пластиковому посуді можуть викликати порушення роботи серця через зміни в електричній активності.
- Дослідники вивчили негативний вплив фенолів на здоров’я людей, з'ясувавши, що BPA, BPF і BPA+F можуть провокувати затримку передачі електричних сигналів у серці.
- Високий рівень вмісту фенолів в навколишньому середовищі може призвести до змін в електричній активності серця та розвитку аритмії.
- Дослідження показало, що триклокарбан може продовжувати QT-інтервал у чоловіків, що впливає на перезаряджання серця та може спричинити порушення ритму.
- Негативний вплив фенолів на серце може погіршити наявні захворювання та аритмії, спричиняючи серйозні наслідки для здоров’я людини.
Що відомо про негативний вплив продуктів з фенолом на роботу серця
Зазначається, що бісфеноли широко використовуються у виробництві різних товарів з пластику, зокрема, контейнерів для їжі, консервних банок, пляшок для води, дитячих пляшочок та стоматологічних герметиків.
Парабени у якості консервантів додаються до напоїв та продуктів харчування, а косметика містить триклокарбан.
Під час використання цих продуктів люди зазнають постійного впливу хімічних речовин, деякі з яких можуть негативно впливати на серце.
Американські дослідники вивчили потенційний негативний вплив фенолів на здоров’я, проаналізувавши інформацію про 10 тис учасників програми медичного моніторингу за період з 1990 по 2008 рік.
Зазначається, що вивчався стан здоров’я людей, які проживають поблизу колишнього заводу з обробки урану Міністерства енергетики США у Фернальді.
Учасників дослідження попросили здати зразки сечі та пройти електрокардіограму серця.
Який негативний вплив фенолів на серце був виявлений
За результатами дослідження виявилось, що підвищений рівень вмісту низки фенолів з навколишнього середовища впливає на зміну електричної активності серця.
Науковці з’ясували, що BPA, BPF і BPA+F провокують затримку передачі електричних сигналів від передсердь до шлуночків, особливо у жінок з високим індексом маси тіла.
Водночас підвищена дія триклокарбану може призводити до подовження QT-інтервалу у чоловіків, що означає, що серцю потрібно більше часу для перезаряджання, що може спричинити порушення ритму серця.
Науковці непокоїть, що що додаткові зміни в активності серця можуть погіршити наявні захворювання серця або аритмії у людини.
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