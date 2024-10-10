Науковці з'ясували, що феноли, які містяться у шампунях, пластиковому посуді та інших продуктах, здатні провокувати порушення серцевого ритму.

Що відомо про негативний вплив продуктів з фенолом на роботу серця

Зазначається, що бісфеноли широко використовуються у виробництві різних товарів з пластику, зокрема, контейнерів для їжі, консервних банок, пляшок для води, дитячих пляшочок та стоматологічних герметиків.

Парабени у якості консервантів додаються до напоїв та продуктів харчування, а косметика містить триклокарбан.

Шампунь

Під час використання цих продуктів люди зазнають постійного впливу хімічних речовин, деякі з яких можуть негативно впливати на серце.

Американські дослідники вивчили потенційний негативний вплив фенолів на здоров’я, проаналізувавши інформацію про 10 тис учасників програми медичного моніторингу за період з 1990 по 2008 рік.

Зазначається, що вивчався стан здоров’я людей, які проживають поблизу колишнього заводу з обробки урану Міністерства енергетики США у Фернальді.

Учасників дослідження попросили здати зразки сечі та пройти електрокардіограму серця.

Це перше дослідження, яке розглядає вплив фенолів на електричну активність серця у людей, — підкреслив провідний автор дослідження доктор Хонг-Шен Ван. Поширити

Який негативний вплив фенолів на серце був виявлений

За результатами дослідження виявилось, що підвищений рівень вмісту низки фенолів з навколишнього середовища впливає на зміну електричної активності серця.

Науковці з’ясували, що BPA, BPF і BPA+F провокують затримку передачі електричних сигналів від передсердь до шлуночків, особливо у жінок з високим індексом маси тіла.

Водночас підвищена дія триклокарбану може призводити до подовження QT-інтервалу у чоловіків, що означає, що серцю потрібно більше часу для перезаряджання, що може спричинити порушення ритму серця.

Серце працює завдяки електричній активності, тому будь-які зміни в його електричних властивостях можуть мати негативні наслідки та потенційно викликати аритмію, — попереджають автори дослідження. Поширити

Науковці непокоїть, що що додаткові зміни в активності серця можуть погіршити наявні захворювання серця або аритмії у людини.