Терміни “інфаркт” і “зупинка серця" часто не розрізняють між собою, однак ці стани мають різні причини виникнинення, симптоми та методи лікування.

Як відрізнити інфаркт від зупинки серця

Інфаркт виникає у разі блокування однієї або кількох артерій. Це стає назаваді току крові, що призводить відмирання частини серцевого м'яза через нестачу кисню.

Ключовою причиною інфаркту є захворюваність на атеросклероз. Під час цього захворювання у судинах накопичується велика кількість холестеринових бляшок, які під час розриву здатні утворити тромб та повністю або частково перекрити ток крові.

Інфаркт

Зупинка серця виникає під час раптового припинення роботи серця, що призводить до негайної втрати свідомості, пульсу та зупинки дихання.

До зупинки серця можуть призвести аритмії, вроджені вади, гіпоксія або ж той самий інфаркт.

Симптоми інфаркту:

біль у грудях, який може віддавати в щелепу, шию або ліву руку;

утруднене дихання;

тривожність і відчуття паніки;

втома або слабкість;

серцебиття;

нудота або блювота.

Симптоми зупинки серця:

раптова втрата свідомості;

відсутність дихання;

немає пульсу;

синюшність шкіри;

можливий біль у грудях перед втратою свідомості;

нездатність дихати або хрипи.

Причиною інфаркту може бути закупорка коронарних артерій бляшками холестерину. Це тривалий процес, який може відбуватись протягом довгих років, поступово призводячи до звуження артерій. У певний момент бляшка розривається і провокує формування тромбу.

Зупинка серця може бути викликана аритміями, фібриляцією шлуночків або тахікардією.

До зупинки серця також призводять:

нестача кисню (гіпоксія);

низька температура тіла (гіпотермія);

дисбаланс електролітів , зокрема калію, магнію або кальцію;

гіпоглікемія (низький рівень цукру в крові);

тромб в легенях (тромбоемболія);

тампонада серця (накопичення рідини навколо серця);

пневмоторакс (колапс легені).

Що відомо про методи лікування

Лікування інфаркту полягає у швидкому відновленні кровотоку до серця за допомогою медикаментів, зокрема, тромболітиків та антикоагулянтів.

Також використовується ангіопластика — процедура, під час якої судинний хірург використовує катетер для розширення заблокованої артерії і відновлення кровотоку.

У разі зупинки серця необхідне проведення термінової серцево-легеневої реанімації.

Окрім цього використовується автоматичний зовнішній дефібрилятор.