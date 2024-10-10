Почему важно уметь отличать инфаркт от остановки сердца ― объяснение медиков
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Почему важно уметь отличать инфаркт от остановки сердца ― объяснение медиков

Инфаркт
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Источник:  Healthline

Термины "инфаркт" и "остановка сердца" часто не различают между собой, однако эти состояния имеют разные причины возникновения, симптомы и методы лечения.

Главные тезисы

  • Инфаркт и остановка сердца имеют разные причины возникновения, симптомы и методы лечения.
  • Инфаркт вызван блокированием артерий из-за атеросклероза, а остановка сердца — внезапным прекращением работы сердца.
  • Понимание различий между этими состояниями позволяет быстро реагировать в чрезвычайных ситуациях и спасать жизни.
  • Лечение инфаркта включает восстановление кровотока с помощью медикаментов и ангиопластики, а остановка сердца требует реанимации и дефибрилляции.
  • Остановка сердца может быть вызвана аритмиями, гипоксией или другими факторами, в то время как причинами инфаркта могут быть атеросклероз и тромбоз.

Как отличить инфаркт от остановки сердца

Инфаркт возникает при блокировании одной или нескольких артерий. Это становится помехой тока крови, что приводит отмирание части сердечной мышцы из-за недостатка кислорода.

Ключевой причиной инфаркта является заболеваемость атеросклерозом. Во время этого заболевания в сосудах накапливается большое количество холестериновых бляшек, которые при разрыве способны образовать тромб и полностью или частично перекрыть ток крови.

Медики настаивают на важности уметь отличать инфаркт от остановки сердца
Инфаркт

Остановка сердца возникает при внезапном прекращении работы сердца, что приводит к немедленной потере сознания, пульсу и остановке дыхания.

К остановке сердца могут привести аритмии, врожденные пороки, гипоксия или тот же инфаркт.

Симптомы инфаркта:

  • боль в груди, которая может отдавать в челюсть, шею или левую руку;

  • затрудненное дыхание;

  • тревожность и чувство паники;

  • усталость или слабость;

  • сердцебиение;

  • тошнота или рвота.

Симптомы остановки сердца:

  • внезапная потеря сознания;

  • отсутствие дыхания;

  • нет пульса;

  • синюшность кожи;

  • возможна боль в груди перед потерей сознания;

  • неспособность дышать или хрипы.

Причиной инфаркта может являться закупорка коронарных артерий бляшками холестерина. Это длительный процесс, который может происходить долгие годы, постепенно приводя к сужению артерий. В определенный момент бляшка разрывается и провоцирует формирование тромба.

Остановка сердца может быть вызвана аритмиями, фибрилляцией желудочков или тахикардией.

К остановке сердца также приводят:

  • недостаток кислорода (гипоксия);

  • низкая температура тела (гипотермия);

  • дисбаланс электролитов , в частности калия, магния или кальция;

  • гипогликемия (низкий уровень сахара в крови);

  • тромб в легких (тромбоэмболия);

  • тампонада сердца (накопление жидкости вокруг сердца);

  • пневмоторакс (коллапс легкого).

Что известно о методах лечения

Лечение инфаркта заключается в быстром восстановлении кровотока к сердцу с помощью медикаментов, в частности тромболитиков и антикоагулянтов.

Также используется ангиопластика — процедура, во время которой сосудистый хирург использует катетер для расширения заблокированной артерии и восстановления кровотока.

В случае остановки сердца необходимо проведение срочной сердечно-легочной реанимации.

Кроме того, используется автоматический внешний дефибриллятор.

Хотя инфаркт происходит чаще, он может стать причиной остановки сердца. Понимание симптомов, причин и методов лечения поможет вам действовать быстро в критических ситуациях и, возможно, спасти чью-то жизнь.

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