Термины "инфаркт" и "остановка сердца" часто не различают между собой, однако эти состояния имеют разные причины возникновения, симптомы и методы лечения.
Главные тезисы
- Инфаркт и остановка сердца имеют разные причины возникновения, симптомы и методы лечения.
- Инфаркт вызван блокированием артерий из-за атеросклероза, а остановка сердца — внезапным прекращением работы сердца.
- Понимание различий между этими состояниями позволяет быстро реагировать в чрезвычайных ситуациях и спасать жизни.
- Лечение инфаркта включает восстановление кровотока с помощью медикаментов и ангиопластики, а остановка сердца требует реанимации и дефибрилляции.
- Остановка сердца может быть вызвана аритмиями, гипоксией или другими факторами, в то время как причинами инфаркта могут быть атеросклероз и тромбоз.
Как отличить инфаркт от остановки сердца
Инфаркт возникает при блокировании одной или нескольких артерий. Это становится помехой тока крови, что приводит отмирание части сердечной мышцы из-за недостатка кислорода.
Ключевой причиной инфаркта является заболеваемость атеросклерозом. Во время этого заболевания в сосудах накапливается большое количество холестериновых бляшек, которые при разрыве способны образовать тромб и полностью или частично перекрыть ток крови.
Остановка сердца возникает при внезапном прекращении работы сердца, что приводит к немедленной потере сознания, пульсу и остановке дыхания.
К остановке сердца могут привести аритмии, врожденные пороки, гипоксия или тот же инфаркт.
Симптомы инфаркта:
боль в груди, которая может отдавать в челюсть, шею или левую руку;
затрудненное дыхание;
тревожность и чувство паники;
усталость или слабость;
сердцебиение;
тошнота или рвота.
Симптомы остановки сердца:
внезапная потеря сознания;
отсутствие дыхания;
нет пульса;
синюшность кожи;
возможна боль в груди перед потерей сознания;
неспособность дышать или хрипы.
Причиной инфаркта может являться закупорка коронарных артерий бляшками холестерина. Это длительный процесс, который может происходить долгие годы, постепенно приводя к сужению артерий. В определенный момент бляшка разрывается и провоцирует формирование тромба.
Остановка сердца может быть вызвана аритмиями, фибрилляцией желудочков или тахикардией.
К остановке сердца также приводят:
недостаток кислорода (гипоксия);
низкая температура тела (гипотермия);
дисбаланс электролитов , в частности калия, магния или кальция;
гипогликемия (низкий уровень сахара в крови);
тромб в легких (тромбоэмболия);
тампонада сердца (накопление жидкости вокруг сердца);
пневмоторакс (коллапс легкого).
Что известно о методах лечения
Лечение инфаркта заключается в быстром восстановлении кровотока к сердцу с помощью медикаментов, в частности тромболитиков и антикоагулянтов.
Также используется ангиопластика — процедура, во время которой сосудистый хирург использует катетер для расширения заблокированной артерии и восстановления кровотока.
В случае остановки сердца необходимо проведение срочной сердечно-легочной реанимации.
Кроме того, используется автоматический внешний дефибриллятор.
Хотя инфаркт происходит чаще, он может стать причиной остановки сердца. Понимание симптомов, причин и методов лечения поможет вам действовать быстро в критических ситуациях и, возможно, спасти чью-то жизнь.
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