Термины "инфаркт" и "остановка сердца" часто не различают между собой, однако эти состояния имеют разные причины возникновения, симптомы и методы лечения.

Как отличить инфаркт от остановки сердца

Инфаркт возникает при блокировании одной или нескольких артерий. Это становится помехой тока крови, что приводит отмирание части сердечной мышцы из-за недостатка кислорода.

Ключевой причиной инфаркта является заболеваемость атеросклерозом. Во время этого заболевания в сосудах накапливается большое количество холестериновых бляшек, которые при разрыве способны образовать тромб и полностью или частично перекрыть ток крови.

Инфаркт

Остановка сердца возникает при внезапном прекращении работы сердца, что приводит к немедленной потере сознания, пульсу и остановке дыхания.

К остановке сердца могут привести аритмии, врожденные пороки, гипоксия или тот же инфаркт.

Симптомы инфаркта:

боль в груди, которая может отдавать в челюсть, шею или левую руку;

затрудненное дыхание;

тревожность и чувство паники;

усталость или слабость;

сердцебиение;

тошнота или рвота.

Симптомы остановки сердца:

внезапная потеря сознания;

отсутствие дыхания;

нет пульса;

синюшность кожи;

возможна боль в груди перед потерей сознания;

неспособность дышать или хрипы.

Причиной инфаркта может являться закупорка коронарных артерий бляшками холестерина. Это длительный процесс, который может происходить долгие годы, постепенно приводя к сужению артерий. В определенный момент бляшка разрывается и провоцирует формирование тромба.

Остановка сердца может быть вызвана аритмиями, фибрилляцией желудочков или тахикардией.

К остановке сердца также приводят:

недостаток кислорода (гипоксия);

низкая температура тела (гипотермия);

дисбаланс электролитов , в частности калия, магния или кальция;

гипогликемия (низкий уровень сахара в крови);

тромб в легких (тромбоэмболия);

тампонада сердца (накопление жидкости вокруг сердца);

пневмоторакс (коллапс легкого).

Что известно о методах лечения

Лечение инфаркта заключается в быстром восстановлении кровотока к сердцу с помощью медикаментов, в частности тромболитиков и антикоагулянтов.

Также используется ангиопластика — процедура, во время которой сосудистый хирург использует катетер для расширения заблокированной артерии и восстановления кровотока.

В случае остановки сердца необходимо проведение срочной сердечно-легочной реанимации.

Кроме того, используется автоматический внешний дефибриллятор.