Медики зі США визначили продукт для захисту від раку та хвороб серця
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Медики зі США визначили продукт для захисту від раку та хвороб серця

Гострий червоний перець
Джерело:  online.ua

Нове дослідження американських кардиологів, представлене на онлайн-конференції Американської кардіологічної асоціації, свідчить про те, що люди, які часто вживають гострий червоний перець, мають значно менший ризик виникнення хвороб серця та онкологічних захворювань. 

Головні тези:

  • Червоний гострий перець містить корисну речовину капсаїцин, яка сприяє покращенню функціонування серця та попереджує виникнення хвороб серця та раку.
  • Регулярне вживання червоного перцю може знизити ризик смертності від серцево-судинних захворювань та онкологічних захворювань.
  • Досягнуті результати є попередніми, і для підтвердження необхідні додаткові дослідження.
  • Незважаючи на корисність червоного перцю, великі дози капсаїцину можуть збільшити ризик раку шлунка, що вимагає обережного споживання продукту.
  • Точні механізми впливу червоного перцю на здоров'я людини ще потребують додаткового дослідження та підтвердження.

Що відомо про корисні властивості червоного гострого перця

Науковці зазначають, що результати дослідження слід вважати попередніми. Однак постійне вживання червоного перцю значно знижує ризик передчасної смерті.

Зокрема, цей продукт містить капсаїцин, який сприяє покращенню функціонування серцево-судинної системи та обміну речовин.

Капсаїцин також захищає організм від ризику виникнення атеросклерозу.

Нуковці припускають, що він також здатен запобігати виникненню онкологічних захворювань.

Гострий червоний перець захищає від різику серцево-судинних захворювань
Гострий червоний перець

Проте залишається незрозумілим, чи достатньо ці ефекти виражені, щоб реально продовжити життя.

Окрім цього науковці мають занепокоєність стосовно того, що у великих дозах капсаїцин здатен збільшити ризик виникнення раку шлунка.

Що відомо про результати дослідження

Підкреслюється, що американські дослідники вивчили більше 4 тис 700 попередніх досліджень із інформацією про 570 тис осіб для оцінки властивостей червоного перцю на здоров’я.

Дослідники виявили, що в порівнянні з тими, хто рідко або ніколи не їсть гострий перець, у людей, які регулярно вживають його:

  • ризик смерті від серцево-судинних захворювань менший на 26%;

  • ризик смерті від раку менший на 23%;

  • загальна смертність знижена на 25%.

Точні механізми, які пояснюють ці результати, поки що невідомі. Тому неможливо стверджувати, що червоний перець продовжує життя та знижує ризик смерті. Потрібні додаткові рандомізовані контрольовані випробування для підтвердження цих попередніх даних, — пояснює кардіолог із Клівлендської клініки та співавтор дослідження Бо Зю.

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