За словами науковців з Університету Каліфорнії, надмірне вживання цукру призводить до збільшення ризику розвитку таких хвороб як ожиріння та діабет, а також прискорює процеси старіння.

Що відомо про небезпеку через надмірне вживання цукру

Цукор сам по собі є запальним агентом, а також тим, що викликає окислювальний стрес в організмі, — пояснює співавторка дослідження Дороті Чу. Поширити

Зазначається, що окислювальний стрес виникає у разі, коли кількість вільних радикалів (нестабільних молекул, які утворюються внаслідок природних біохімічних процесів) в організмі перевищує антиоксиданти.

Це призводить до того, що клітини отримують пошкодження. У перспективі це прискорює процес старіння клітин.

Вчені провели аналіз даних, зібраних в рамках дослідження Національного інституту серця, легенів і крові США, яке проводилось з 1987 по 1997 рік.

Цукор

Дослідження зібрало інформацію про стан серцево-судинної системи білих і темношкірих дівчат у віці від 9 до 19 років.

У період з 2015 по 2019 рік дослідники спостерігали за майже 350 учасницями, які проживали в Північній Каліфорнії.

Що відомо про негативний вплив від вживання доданого цукру

Жінки повідомили інформацію про свій раціон, а також надали зразки слини, які вчені використали для аналізу їхнього біологічного віку.

Науковці ознайомились із харчовими звичками учасниць дослідження і порівняли їх з середземноморською дієтою та схемою харчування, що пов'язана з меншим ризиком хронічних захворювань.

Зазначається, що ті, хто зазвичай дотримувався цієї дієти, мали нижчий біологічний вік.

Після цього науковці вивчили рівень цукру. З’ясувалось, що протягом дня учасниці дослідження вживали понад 60 грамів цукру.

Щоденний надлишок цукру, який вони з'їдали або випивали, коливався від 3 до 316 грамів.

Управління з продовольства і медикаментів США рекомендує людям, які споживають близько 2 тис калорій на день, їсти та випивати не більш ніж 50 грамів доданого цукру — це будь-який цукор, який людина додає до їжі чи напоїв.

Окрім цього дослідникам вдалось виявити, що споживання доданого цукру призводить до прискоренного старіння клітин навіть у тих, хто дотримується здорового харчування.

Тобто з роками їхні клітини, швидше за все, будуть біологічно старішими, ніж сама людина.

Науковці припускають, що надлишок цукру відіграє значну роль в епігенетиці — тобто в тому, як спосіб життя та навколишнє середовище впливають на зміни, що залишають відбиток на генах.

Також через нього прискорюється глікування — процес, під час якого цукор у крові приєднується до білків, через що утворюються шкідливі речовини. Вони можуть спричиняти запалення й окислювальний стрес, що прискорює старіння клітин.

Однак є і хороша новина. Пошкодження, спричинені епігенетичними процесами, є оборотними. Відмова від 10 грамів доданого цукру на день з часом поверне біологічний годинник людини приблизно на 2,4 місяця назад.