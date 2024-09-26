По словам ученых из Университета Калифорнии, чрезмерное употребление сахара приводит к увеличению риска развития таких заболеваний как ожирение и диабет, а также ускоряет процессы старения.

Что известно об опасности из-за чрезмерного употребления сахара

Сахар сам по себе является воспалительным агентом, а также вызывающим окислительный стресс в организме, — объясняет соавтор исследования Дороти Чу. Поделиться

Отмечается, что окислительный стресс возникает в том случае, когда количество свободных радикалов (нестабильных молекул, образующихся вследствие естественных биохимических процессов) в организме превышает антиоксиданты.

Это приводит к тому, что клетки получают повреждение. В перспективе это ускоряет процесс старения клеток.

Ученые провели анализ данных, собранных в рамках исследования Национального института сердца, лёгких и крови США, которое проводилось с 1987 по 1997 год.

Сахар

Исследование собрало информацию о состоянии сердечно-сосудистой системы белых и темнокожих девушек в возрасте от 9 до 19 лет.

В период с 2015 по 2019 год исследователи наблюдали почти 350 участниц, проживавших в Северной Калифорнии.

Что известно о негативном влиянии от употребления добавленного сахара

Женщины сообщили информацию о своем рационе, а также предоставили образцы слюны, использованные учеными для анализа их биологического возраста.

Ученые ознакомились с пищевыми привычками участниц исследования и сравнили их со средиземноморской диетой и схемой питания, что связано с меньшим риском хронических заболеваний.

Отмечается, что те, кто обычно придерживался этой диеты, имели более низкий биологический возраст.

После этого ученые изучили уровень сахара. Выяснилось, что в течение дня участницы исследования употребляли более 60 г сахара.

Ежедневный избыток сахара, который они съедали или выпивали, колебался от 3 до 316 г.

Управление по продовольствию и медикаментам США рекомендует людям, потребляющим около 2 тыс. калорий в день, есть и выпивать не более 50 граммов добавленного сахара — это любой сахар, который человек добавляет в пищу или напитки.

Кроме этого, исследователям удалось обнаружить, что потребление добавленного сахара приводит к ускоренному старению клеток даже у тех, кто придерживается здорового питания.

То есть с годами их клетки, скорее всего, будут биологически старше, чем сам человек.

Ученые предполагают, что избыток сахара играет значительную роль в эпигенетике — то есть в том, как образ жизни и окружающая среда влияют на изменения, которые оставляют отпечаток на генах.

Также через него ускоряется гликирование — процесс, во время которого сахар в крови присоединяется к белкам, из-за чего образуются вредные вещества. Они могут вызвать воспаление и окислительный стресс, ускоряющий старение клеток.

Однако есть и хорошая новость. Повреждения, вызванные эпигенетическими процессами, являются обратимыми. Отказ от 10 грамм добавленного сахара в день со временем вернет биологические часы человека примерно на 2,4 месяца назад.