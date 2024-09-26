По словам ученых из Университета Калифорнии, чрезмерное употребление сахара приводит к увеличению риска развития таких заболеваний как ожирение и диабет, а также ускоряет процессы старения.
Главные тезисы
- Избыточное потребление сахара увеличивает риск ожирения, диабета и ускоряет процессы старения клеток организма.
- Добавленный сахар является воспалительным агентом, вызывающим окислительный стресс и повреждение клеток.
- Избыток сахара приводит к ускоренному старению клеток даже при соблюдении здорового питания, вызывая гликирование и эпигенетические изменения.
- Отказ от лишнего сахара может вернуть биологические часы организма, уменьшая риск ускоренного старения клеток на 2,4 месяца.
- Важно соблюдать рекомендации по потреблению сахара для сохранения здоровья и молодости клеток, чтобы минимизировать риск хронических заболеваний.
Что известно об опасности из-за чрезмерного употребления сахара
Отмечается, что окислительный стресс возникает в том случае, когда количество свободных радикалов (нестабильных молекул, образующихся вследствие естественных биохимических процессов) в организме превышает антиоксиданты.
Это приводит к тому, что клетки получают повреждение. В перспективе это ускоряет процесс старения клеток.
Ученые провели анализ данных, собранных в рамках исследования Национального института сердца, лёгких и крови США, которое проводилось с 1987 по 1997 год.
Исследование собрало информацию о состоянии сердечно-сосудистой системы белых и темнокожих девушек в возрасте от 9 до 19 лет.
В период с 2015 по 2019 год исследователи наблюдали почти 350 участниц, проживавших в Северной Калифорнии.
Что известно о негативном влиянии от употребления добавленного сахара
Женщины сообщили информацию о своем рационе, а также предоставили образцы слюны, использованные учеными для анализа их биологического возраста.
Ученые ознакомились с пищевыми привычками участниц исследования и сравнили их со средиземноморской диетой и схемой питания, что связано с меньшим риском хронических заболеваний.
Отмечается, что те, кто обычно придерживался этой диеты, имели более низкий биологический возраст.
После этого ученые изучили уровень сахара. Выяснилось, что в течение дня участницы исследования употребляли более 60 г сахара.
Ежедневный избыток сахара, который они съедали или выпивали, колебался от 3 до 316 г.
Управление по продовольствию и медикаментам США рекомендует людям, потребляющим около 2 тыс. калорий в день, есть и выпивать не более 50 граммов добавленного сахара — это любой сахар, который человек добавляет в пищу или напитки.
Кроме этого, исследователям удалось обнаружить, что потребление добавленного сахара приводит к ускоренному старению клеток даже у тех, кто придерживается здорового питания.
То есть с годами их клетки, скорее всего, будут биологически старше, чем сам человек.
Ученые предполагают, что избыток сахара играет значительную роль в эпигенетике — то есть в том, как образ жизни и окружающая среда влияют на изменения, которые оставляют отпечаток на генах.
Также через него ускоряется гликирование — процесс, во время которого сахар в крови присоединяется к белкам, из-за чего образуются вредные вещества. Они могут вызвать воспаление и окислительный стресс, ускоряющий старение клеток.
Однако есть и хорошая новость. Повреждения, вызванные эпигенетическими процессами, являются обратимыми. Отказ от 10 грамм добавленного сахара в день со временем вернет биологические часы человека примерно на 2,4 месяца назад.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-