Новое исследование американских кардиологов, представленное на онлайн-конференции Американской кардиологической ассоциации свидетельствует о том, что люди, часто употребляющие острый красный перец, имеют значительно меньший риск возникновения болезней сердца и онкологических заболеваний.

Что известно о полезных свойствах красного острого перца

Ученые отмечают , что результаты исследования следует считать предварительными. Однако постоянное употребление красного перца значительно снижает риск преждевременной смерти.

В частности, продукт содержит капсаицин, который способствует улучшению функционирования сердечно-сосудистой системы и обмена веществ.

Капсаицин также защищает организм от риска атеросклероза.

Нуковцы предполагают, что он также способен предотвращать возникновение онкологических заболеваний.

Острый красный перец

Однако остается непонятным, достаточно ли эти эффекты выражены, чтобы реально продлить жизнь.

Кроме того, ученые имеют обеспокоенность тем, что в больших дозах капсаицин способен увеличить риск возникновения рака желудка.

Что известно о результатах исследования

Подчеркивается, что американские исследователи изучили более 4 тыс. 700 предварительных исследований с информацией о 570 тыс. человек для оценки свойств красного перца на здоровье.

Исследователи обнаружили, что по сравнению с теми, кто редко или никогда не ест острый перец, у людей, регулярно употребляющих его:

риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний меньше 26%;

риск смерти от рака меньше 23%;

общая смертность снижена на 25%.