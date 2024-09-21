Пармезан из овса. В Южной Корее создали новый продукт

Южнокорейская компания Armored Fresh, производящая альтернативные молочные продукты, разработала уникальную технологию. Они делают пармезан из овса и обещают, что вкус у него будет как у натурального.
Главные тезисы
- Armored Fresh разработала технологию пармезана из овса, имитирующего традиционный вкус натурального сыра.
- Уникальный пармезан из овса будет доступен на рынке Южной Кореи осенью.
- Armored Fresh стремится доказать, что веганский продукт может быть не просто заменой, но и удовольствием для всех любителей сыров.
Что известно о пармезане из овса
Компания уверяет, что ей удалось создать технологию, имитирующую традиционный способ старения твердых сыров. Именно благодаря этому вкус продукта будет максимально приближен к натуральному пармезану.
Armored Fresh создает сырные блоки из овса, которые затем натираются на терке.
В продукт также добавляют молочнокислые бактерии для улучшения ферментации, что является важным процессом для всех молочных продуктов.
Пармезан из овса от компании Armored Fresh начнут продавать в Южной Корее осенью.
Как создают веганские сыры
В отличие от традиционных молочных продуктов у них в составе только растительные компоненты.
Веганские сыры являются отличной альтернативой для людей, имеющих непереносимость лактозы, то есть молочного сахара.
Производство имеет определенную специфику. В белковую массу (обычно это соя) добавляют лактобактерии, чтобы повысить кислотность сырья.
В плотные по структуре сыры могут добавлять такие компоненты, как масла, загустители и натуральные эмульгаторы.
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