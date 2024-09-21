Пармезан из овса. В Южной Корее создали новый продукт
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Пармезан из овса. В Южной Корее создали новый продукт

пармезан
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Источник:  online.ua

Южнокорейская компания Armored Fresh, производящая альтернативные молочные продукты, разработала уникальную технологию. Они делают пармезан из овса и обещают, что вкус у него будет как у натурального.

Главные тезисы

  • Armored Fresh разработала технологию пармезана из овса, имитирующего традиционный вкус натурального сыра.
  • Уникальный пармезан из овса будет доступен на рынке Южной Кореи осенью.
  • Armored Fresh стремится доказать, что веганский продукт может быть не просто заменой, но и удовольствием для всех любителей сыров.

Что известно о пармезане из овса

Компания уверяет, что ей удалось создать технологию, имитирующую традиционный способ старения твердых сыров. Именно благодаря этому вкус продукта будет максимально приближен к натуральному пармезану.

Armored Fresh создает сырные блоки из овса, которые затем натираются на терке.

В продукт также добавляют молочнокислые бактерии для улучшения ферментации, что является важным процессом для всех молочных продуктов.

Этот шаг является важным достижением в нашем задании создать вкусные, стойкие и соответствующие всем диетическим требованиям альтернативы сырам. Мы стремимся доказать, что веганский сыр может быть не только заменой, но и истинным наслаждением для всех, — сказал генеральный директор Armored Fresh Руди Ю.

Пармезан из овса от компании Armored Fresh начнут продавать в Южной Корее осенью.

Как создают веганские сыры

В отличие от традиционных молочных продуктов у них в составе только растительные компоненты.

Веганские сыры являются отличной альтернативой для людей, имеющих непереносимость лактозы, то есть молочного сахара.

Производство имеет определенную специфику. В белковую массу (обычно это соя) добавляют лактобактерии, чтобы повысить кислотность сырья.

В плотные по структуре сыры могут добавлять такие компоненты, как масла, загустители и натуральные эмульгаторы.

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