По словам заместителя гендиректора Ассоциации производителей молока Елены Жупинас, в Украине уже много лет сокращается поголовье коров и другого рогатого скота, однако молока страна стала получать больше.

В Украине удалось увеличить объемы производства молока при меньшем количестве коров

В Украине не первый год сокращается поголовье. Число молочных коров сокращается преимущественно в частных крестьянских хозяйствах. Это связано, прежде всего, с возрастом тех людей, которые содержали этих коров. Но при этом растет производство молока на молочно-товарных фермах. Поголовье сокращается, но растут надои. Поэтому следует сказать, что за первую половину этого года производство молока на молочно-товарных фермах увеличилось на 6% по сравнению с прошлым годом, отмечает Жупинас. Поделиться

Она отметила, что Украина почти вышла на уровень 2021 года по количеству получаемого молока из значительно меньшего количества коров.

Производство молока в Украине

Что повлияло на увеличение производства молока в Украине

В первую очередь, это улучшение самой генетики коров. То есть коровы дают больше молока. Если при бывшем Советском Союзе в среднем корова в год давала 3 тонны молока, то сейчас средний показатель по Украине — 6,5 тонн. То есть, вдвое больше. А если это прогрессивные хозяйства данной отрасли, там коровы дают даже 9 и 10 тонн молока в год, — объясняет заместитель гендиректора Ассоциации производителей молока. Поделиться

Жупинас добавила, что молочные хозяйства в Украине покупают за границей самые лучшие породы коров.

Кроме того, она указала, что фермеры изменили подход в кормлении коров и их содержании, что также способствует увеличению надоев.