По словам заместителя гендиректора Ассоциации производителей молока Елены Жупинас, в Украине уже много лет сокращается поголовье коров и другого рогатого скота, однако молока страна стала получать больше.
Главные тезисы
- Украина увеличивает объем производства молока за счет улучшения генетики коров.
- Сокращение поголовья коров не помешало росту производства молока, некоторые хозяйства даже достигают высоких показателей надойки.
- Фермеры в Украине активно используют лучшие породы коров из-за рубежа, что влияет на повышение продуктивности.
- Изменения в кормлении и содержании коров также способствуют увеличению надоев и производству молока в стране.
- Украинские молочные фермы достигают поразительных результатов: средний показатель производства молока вдвое превышает прежние стандарты.
В Украине удалось увеличить объемы производства молока при меньшем количестве коров
Она отметила, что Украина почти вышла на уровень 2021 года по количеству получаемого молока из значительно меньшего количества коров.
Что повлияло на увеличение производства молока в Украине
Жупинас добавила, что молочные хозяйства в Украине покупают за границей самые лучшие породы коров.
Кроме того, она указала, что фермеры изменили подход в кормлении коров и их содержании, что также способствует увеличению надоев.
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