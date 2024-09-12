В Україні навчились отримувати більше молока за меншої кількості корів. У чому секрет
Категорія
Економіка
Дата публікації

В Україні навчились отримувати більше молока за меншої кількості корів. У чому секрет

Молоко

За словами заступниці гендиректора Асоціації виробників молока Олени Жупінас, в Україні вже багато років поспіль скорочується поголів'я корів та іншої рогатої худоби, проте молока країна стала отримувати більше. 

Головні тези:

  • Україна збільшує обсяги виробництва молока за рахунок покращення генетики корів.
  • Скорочення поголів'я корів не завадило зростанню виробництва молока, деякі господарства навіть досягають високих показників надоювання.
  • Фермери в Україні активно використовують кращі породи корів з-за кордону, що впливає на підвищення продуктивності тварин.
  • Зміни у годівлі та утриманні корів також сприяють збільшенню надоїв та виробництву молока в країні.
  • Українські молочні ферми досягають вражаючих результатів: середній показник виробництва молока вдвічі перевищує колишні стандарти.

В Україні вдалось збільшити обсяги виробництва молока за меншої кількості корів

В Україні не перший рік скорочується поголів'я. Кількість молочних корів скорочується переважно в приватних селянських господарствах. Це пов'язано насамперед із віком тих людей, які утримували цих корів. Але при цьому зростає виробництво молока на молочно-товарних фермах. Поголів'я скорочується, але зростають надої. Тому слід сказати, що за першу половину цього року виробництво молока на молочно-товарних фермах збільшилося на 6% порівняно з минулим роком, — зазначає Жупінас.

Вона зазначила, що Україна майже вийшла на рівень 2021 року за кількістю отримуваного молока зі значно меншої кількості корів.

В Україні навчились отримувати більшу кількість молока з меншої кількості корів
Виробництво молока в Україні

Що вплинуло на збільшення виробництва молока в Україні

Насамперед, це поліпшення самої генетики корів. Тобто корови дають більше молока. Якщо за колишнього Радянського Союзу в середньому корова за рік давала 3 тонни молока, то зараз середній показник по Україні — 6,5 тонн. Тобто, вдвічі більше. А якщо це прогресивні господарства даної галузі, то там корови дають навіть 9 і 10 тонн молока на рік, — пояснює заступниця гендиректора Асоціації виробників молока.

Жупінас додала, що молочні господарства в Україні купують за кордоном найкращі породи корів.

Крім того, вона вказала, що фермери змінили підхід у годівлі корів та їх утриманні, що також сприяє збільшенню надоїв.

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