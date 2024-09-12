За словами заступниці гендиректора Асоціації виробників молока Олени Жупінас, в Україні вже багато років поспіль скорочується поголів'я корів та іншої рогатої худоби, проте молока країна стала отримувати більше.
Головні тези:
- Україна збільшує обсяги виробництва молока за рахунок покращення генетики корів.
- Скорочення поголів'я корів не завадило зростанню виробництва молока, деякі господарства навіть досягають високих показників надоювання.
- Фермери в Україні активно використовують кращі породи корів з-за кордону, що впливає на підвищення продуктивності тварин.
- Зміни у годівлі та утриманні корів також сприяють збільшенню надоїв та виробництву молока в країні.
- Українські молочні ферми досягають вражаючих результатів: середній показник виробництва молока вдвічі перевищує колишні стандарти.
В Україні вдалось збільшити обсяги виробництва молока за меншої кількості корів
Вона зазначила, що Україна майже вийшла на рівень 2021 року за кількістю отримуваного молока зі значно меншої кількості корів.
Що вплинуло на збільшення виробництва молока в Україні
Жупінас додала, що молочні господарства в Україні купують за кордоном найкращі породи корів.
Крім того, вона вказала, що фермери змінили підхід у годівлі корів та їх утриманні, що також сприяє збільшенню надоїв.
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