Пармезан з вівса. У Південній Кореї створили новий продукт
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Пармезан з вівса. У Південній Кореї створили новий продукт

пармезан
Джерело:  online.ua

Південнокорейська компанія Armored Fresh, яка виробляє альтернативні молочні продукти, розробила унікальну технологію. Вони роблять пармезан з вівса та обіцяють, що смак у нього буде як у натурального.

Головні тези:

  • Armored Fresh розробила технологію пармезану з вівса, який імітує традиційний смак натурального сиру.
  • Унікальний пармезан з вівса буде доступний на ринку Південної Кореї восени.
  • Armored Fresh прагне довести, що веганський продукт може бути не просто заміною, але й насолодою для всіх любителів сирів.

Що відомо про пармезан з вівса 

Компанія запевняє, що їй вдалось створили технологію, яка імітує традиційний спосіб старіння твердих сирів. Саме завдяки цьому смак продукту буде максимально наближений до натурального пармезану.

Armored Fresh створює сирні блоки з вівса, які потім натираються на тертці. 

У продукт також додають молочнокислі бактерії для покращення ферментації, що є важливим процесом для усіх молочних продуктів.

Цей крок є важливим досягненням у нашому завданні створити смачні, стійкі та відповідні всім дієтичним вимогам альтернативи сирів. Ми прагнемо довести, що веганський сир може бути не лише заміною, але й справжньою насолодою для всіх, — сказав генеральний директор Armored Fresh Руді Ю.

Пармезан з вівса від компанії Armored Fresh почнуть продавати у Південній Кореї восени.

Як створюють веганські сири

На відміну від традиційних молочних продуктів, у них у складі лише рослинні компоненти. 

Веганські сири є чудовою альтернативою для людей, які мають непереносність лактози, тобто молочного цукру.

Виробництво має певну специфіку. У білкову масу (зазвичай це соя) додають лактобактерії, аби підвищити кислотність сировини.

У щільні за структурою сири можуть додавати такі компоненти як олії, загусники та натуральні емульгатори. 

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