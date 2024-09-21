Пармезан з вівса. У Південній Кореї створили новий продукт

Південнокорейська компанія Armored Fresh, яка виробляє альтернативні молочні продукти, розробила унікальну технологію. Вони роблять пармезан з вівса та обіцяють, що смак у нього буде як у натурального.

Що відомо про пармезан з вівса

Компанія запевняє, що їй вдалось створили технологію, яка імітує традиційний спосіб старіння твердих сирів. Саме завдяки цьому смак продукту буде максимально наближений до натурального пармезану.

Armored Fresh створює сирні блоки з вівса, які потім натираються на тертці.

У продукт також додають молочнокислі бактерії для покращення ферментації, що є важливим процесом для усіх молочних продуктів.

Цей крок є важливим досягненням у нашому завданні створити смачні, стійкі та відповідні всім дієтичним вимогам альтернативи сирів. Ми прагнемо довести, що веганський сир може бути не лише заміною, але й справжньою насолодою для всіх, — сказав генеральний директор Armored Fresh Руді Ю. Поширити

Пармезан з вівса від компанії Armored Fresh почнуть продавати у Південній Кореї восени.

Як створюють веганські сири

На відміну від традиційних молочних продуктів, у них у складі лише рослинні компоненти.

Веганські сири є чудовою альтернативою для людей, які мають непереносність лактози, тобто молочного цукру.

Виробництво має певну специфіку. У білкову масу (зазвичай це соя) додають лактобактерії, аби підвищити кислотність сировини.