Науковці знайшли спосіб зробити молоко корів більш екологічним

Дослідники додавали у раціон корів модифіковану глину, і тварини стали синтезувати на третину менше метану. Саме через цей газ коров’яче молоко вважається неекологічним продуктом. Великий рогатий скот викидає до 40% від усього метану в атмосфері.

Науковці знайшли спосіб знизити виділення метану коровами

Небезпека цього газу у тому, що саме він провокує глобальне потепління. Метан у великих кількостях виробляють мікроорганізми, які живуть у шлунку корів.

При додаванні глини кількість виробленого газу зменшилась майже на третину. Науковці зафіксували пригнічення активності мікроорганізмів.

Вчені не розкрили склад глини, яку вони використовували у наукових дослідженнях. Проте вони вже висунули гіпотезу, що вона може покращувати травлення великого рогатого скота.

Тривалі дослідження виявлять, чи справді глина має такий ефект. Якщо припущення підтвердяться, то її будуть додавати у корм для корів.

Чому коров’яче молоко вважається неекологічним напоєм

Саме молоко ні до чого, йдеться про спосіб його отримання.

Корови виробляють метан у величезних кількостях. Він вважається одним з головних парникових газів.

Небезпека метану у тому, що він здатен відбивати сонячні проміння у різні сторони. Це провокує підвищення температури.

Насправді вуглекислого газу в атмосфері значно більше, ніж метану. Проте останній захоплює в 30 разів більше тепла.